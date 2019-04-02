  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Саудівська Аравія купила дітям Хашоггі будинки за $4 млн

    • Розсилка
    <span>Хашоггі вбили і розчленували у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні минулого року</span> - Саудівська Аравія купила дітям Хашоггі будинки за $4 млн
    Хашоггі вбили і розчленували у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні минулого року

    За даними видання The Washington Post, кожен із чотирьох дітей Хашоггі отримав будинок у портовому місті Джидда

    Влада Саудівської Аравії щомісячно виплачує дітям убитого журналіста Джамаля Хашоггі значну матеріальну компенсацію. Також діти Хашоггі отримали будинки вартістю до 4 млн доларів.

    Про це пише The Washington Post.

    «Виплати чотирьом дітям Хашоггі - 2 синам і 2 дочкам - є частиною зусиль Саудівської Аравії для досягнення довгострокової домовленості, щоб вони були стриманими у публічних заявах про вбивство батька», - йдеться у статті.

    За даними видання, кожен із дітей отримав будинок у портовому місті Джидда вартістю до 4 млн доларів.

    «Салах, старший з дітей, планує продовжувати жити в королівстві, а інші, які живуть у Сполучених Штатах, ймовірно, продадуть будинки», - пише газета.

    Крім того, діти убитого журналіста отримують $10 тисяч або більше на місяць і можуть отримати ще більше (десятки мільйонів доларів) після суду над людьми, яких звинуватили у причетності у вбивстві Хашоггі.

    Зазначається, що діти журналіста не критикували уряд Саудівської Аравії після вбивства їхнього батька.

    Як повідомило виданню джерело, король Салман схвалив платежі у кінці минулого року як визнання того, що «сталася велика несправедливість».

    Водночас один із саудівських чиновників спростував твердження, що компенсація надається у спробі закликати дітей зберігати мовчання. За його словами, виплати відповідають традиції країни надавати підтримку жертвам злочинів.

    Раніше повідомлялося, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі могли спровокувати його особисті повідомлення в WhatsApp, в яких він критикував наслідного принца Саудівської Аравії.

    Нагадаємо, ООН розпочала своє розслідування вбивства Хашоггі.

    Хашоггі вбили і розчленували у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні 2018 року.

    Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити журналіста Хашоггі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд.


    Джерело: Українська правда

    Читайте також
    Туреччина діти вбивство Саудівська Аравія журналіст влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ