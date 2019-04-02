Саудівська Аравія купила дітям Хашоггі будинки за $4 млн



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Хашоггі вбили і розчленували у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні минулого року

За даними видання The Washington Post, кожен із чотирьох дітей Хашоггі отримав будинок у портовому місті Джидда

Влада Саудівської Аравії щомісячно виплачує дітям убитого журналіста Джамаля Хашоггі значну матеріальну компенсацію. Також діти Хашоггі отримали будинки вартістю до 4 млн доларів.

Про це пише The Washington Post.

«Виплати чотирьом дітям Хашоггі - 2 синам і 2 дочкам - є частиною зусиль Саудівської Аравії для досягнення довгострокової домовленості, щоб вони були стриманими у публічних заявах про вбивство батька», - йдеться у статті.

За даними видання, кожен із дітей отримав будинок у портовому місті Джидда вартістю до 4 млн доларів.

«Салах, старший з дітей, планує продовжувати жити в королівстві, а інші, які живуть у Сполучених Штатах, ймовірно, продадуть будинки», - пише газета.

Крім того, діти убитого журналіста отримують $10 тисяч або більше на місяць і можуть отримати ще більше (десятки мільйонів доларів) після суду над людьми, яких звинуватили у причетності у вбивстві Хашоггі.

Зазначається, що діти журналіста не критикували уряд Саудівської Аравії після вбивства їхнього батька.

Як повідомило виданню джерело, король Салман схвалив платежі у кінці минулого року як визнання того, що «сталася велика несправедливість».

Водночас один із саудівських чиновників спростував твердження, що компенсація надається у спробі закликати дітей зберігати мовчання. За його словами, виплати відповідають традиції країни надавати підтримку жертвам злочинів.

Раніше повідомлялося, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі могли спровокувати його особисті повідомлення в WhatsApp, в яких він критикував наслідного принца Саудівської Аравії.

Нагадаємо, ООН розпочала своє розслідування вбивства Хашоггі.

Хашоггі вбили і розчленували у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні 2018 року.

Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити журналіста Хашоггі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд.





Джерело: Українська правда