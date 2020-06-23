Саудівська Аравія заборонила іноземцям хадж



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Мусульмани з інших країн не зможуть цього року здійснити паломництво до Мекки

Влада зазначила, що тільки «дуже обмежене число» мусульман різних національностей, які вже проживають в Саудівській Аравії, зможуть цьогоріч здійснити хадж

Влада Саудівської Аравії повідомила, що через епідемію коронавірусу хадж цього року не зможуть відвідати віруючі з інших країн.

Про це повідомив телеканал Sky News Arabia з посиланням на міністерство у справах хаджу і умри Саудівської Аравії.

«Цього року хадж відбудеться за участю обмеженої кількості парафіян різних національностей, які знаходяться на території королівства Саудівської Аравії з запобіжними заходами для забезпечення безпеки паломників», - йдеться в повідомленні.

У цьому році період хаджу припадає на 28 липня — 2 серпня.

Відомо, що щорічно в обрядах і ритуалах хаджу беруть участь більше трьох мільйонів осіб, у тому числі понад два мільйони мусульман приїжджають з-за кордону.Зазначимо, що станом на 22 червня у Саудівській Аравії коронавірусом заразилися більше 161 тисячі осіб, більш ніж 1300 – померли.

Кожен працездатний і фінансово спроможний мусульманин зобов’язаний здійсниити хадж хоча б один раз в житті. Щороку майже 2,5 мільйони мусульман з більш ніж 180 країнах світу здійснюють паломництво, яке передбачає молитви та інші ритуали протягом п’яти-шести днів в священному для мусульман місті Мецці.