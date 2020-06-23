Саудівська Аравія заборонила іноземцям хадж
Мусульмани з інших країн не зможуть цього року здійснити паломництво до Мекки
Влада зазначила, що тільки «дуже обмежене число» мусульман різних національностей, які вже проживають в Саудівській Аравії, зможуть цьогоріч здійснити хадж
Влада Саудівської Аравії повідомила, що через епідемію коронавірусу хадж цього року не зможуть відвідати віруючі з інших країн.
Про це повідомив телеканал Sky News Arabia з посиланням на міністерство у справах хаджу і умри Саудівської Аравії.
«Цього року хадж відбудеться за участю обмеженої кількості парафіян різних національностей, які знаходяться на території королівства Саудівської Аравії з запобіжними заходами для забезпечення безпеки паломників», - йдеться в повідомленні.
У цьому році період хаджу припадає на 28 липня — 2 серпня.