Саудівська Аравія застерігає Іран від розв'язання війни
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Саудівський король Салман запросив лідерів Ради співпраці країн Перської затоки та Ліги арабських держав зустрітися у Мецці 30 травня
Саудівська Аравія закликає провести у травні термінові зустрічі регіональних союзників для обговорення недавніх нападів на судна та нафтовидобувні ділянки на тлі зростання напруженості з Іраном.
Саудівський король Салман 18 травня запросив лідерів Ради співпраці країн Перської затоки та Ліги арабських держав зустрітися на позачергових самітах у Мецці 30 травня.
Іран спростовує свою причетність до нападів на судна.
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Аділь аль-Джубейр заявив, що королівство готове зробити все можливе, щоб запобігти війні, але «відповість з усією силою і рішучістю», якщо інша сторона її почне.
We will respond firmly and decisively pic.twitter.com/EGl3X09Qu4— Foreign Ministry (@KSAmofaEN) 19 мая 2019 г.
Про це міністр заявив на прес-конференції, запис виступу розміщений в Twitter саудівського МЗС.
Minister of State @AdelAljubeir on the oil tanker attacks pic.twitter.com/0xLq4WvThw— Foreign Ministry (@KSAmofaEN) 19 мая 2019 г.
Нагадаємо, міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, - саудівські нафтові танкери.
Як відомо, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Фуджейра 12 травня сталося кілька вибухів на нафтових танкерах.
Джерело: Радіо Свобода