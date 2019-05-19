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    Саудівська Аравія застерігає Іран від розв'язання війни

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    Саудівська Аравія застерігає Іран від розв'язання війни

    Саудівський король Салман запросив лідерів Ради співпраці країн Перської затоки та Ліги арабських держав зустрітися у Мецці 30 травня

    Саудівська Аравія закликає провести у травні термінові зустрічі регіональних союзників для обговорення недавніх нападів на судна та нафтовидобувні ділянки на тлі зростання напруженості з Іраном.

    Саудівський король Салман 18 травня запросив лідерів Ради співпраці країн Перської затоки та Ліги арабських держав зустрітися на позачергових самітах у Мецці 30 травня.

    Іран спростовує свою причетність до нападів на судна.

    Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Аділь аль-Джубейр заявив, що королівство готове зробити все можливе, щоб запобігти війні, але «відповість з усією силою і рішучістю», якщо інша сторона її почне.

    Про це міністр заявив на прес-конференції, запис виступу розміщений в Twitter саудівського МЗС.

    Нагадаємо, міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, - саудівські нафтові танкери.

    Як відомо, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Фуджейра 12 травня сталося кілька вибухів на нафтових танкерах.

    Джерело: Радіо Свобода

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