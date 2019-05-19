Саудівська Аравія застерігає Іран від розв'язання війни



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Саудівський король Салман запросив лідерів Ради співпраці країн Перської затоки та Ліги арабських держав зустрітися у Мецці 30 травня

Саудівська Аравія закликає провести у травні термінові зустрічі регіональних союзників для обговорення недавніх нападів на судна та нафтовидобувні ділянки на тлі зростання напруженості з Іраном.

Саудівський король Салман 18 травня запросив лідерів Ради співпраці країн Перської затоки та Ліги арабських держав зустрітися на позачергових самітах у Мецці 30 травня.

Іран спростовує свою причетність до нападів на судна.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Аділь аль-Джубейр заявив, що королівство готове зробити все можливе, щоб запобігти війні, але «відповість з усією силою і рішучістю», якщо інша сторона її почне.

We will respond firmly and decisively pic.twitter.com/EGl3X09Qu4 — Foreign Ministry (@KSAmofaEN) 19 мая 2019 г.

Про це міністр заявив на прес-конференції, запис виступу розміщений в Twitter саудівського МЗС.

Minister of State @AdelAljubeir on the oil tanker attacks pic.twitter.com/0xLq4WvThw — Foreign Ministry (@KSAmofaEN) 19 мая 2019 г.

Нагадаємо, міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, - саудівські нафтові танкери.

Як відомо, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Фуджейра 12 травня сталося кілька вибухів на нафтових танкерах.

Джерело: Радіо Свобода