Саудівська Аравія застерігає Іран від розв'язання війни

Саудівська Аравія закликає провести у травні термінові зустрічі регіональних союзників для обговорення недавніх нападів на судна та нафтовидобувні ділянки на тлі зростання напруженості з Іраном.

Саудівський король Салман 18 травня запросив лідерів Ради співпраці країн Перської затоки та Ліги арабських держав зустрітися на позачергових самітах у Мецці 30 травня.

Іран спростовує свою причетність до нападів на судна.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Аділь аль-Джубейр заявив, що королівство готове зробити все можливе, щоб запобігти війні, але «відповість з усією силою і рішучістю», якщо інша сторона її почне.

