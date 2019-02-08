Саудівський принц за рік до вбивства Хашоггі говорив про «кулю» для нього – ЗМІ



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У записаній спецслужбами США розмові принц Мохаммед бін Салман говорив, що Хашоггі треба заманити до Саудівської Аравії

Журналісти New York Times посилаються на недавно роздобуті дані американських спецслужб

Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман згадував слово «куля», обговорюючи можливі дії у разі, якщо спроби повернути журналіста Джамаля Хашоггі до Саудівської Аравії виявляться нерезультативними.

Ці слова пролунали більш ніж за рік до вбивства Хашоггі в одній з приватних розмов Мохаммеда бін Салмана, повідомило американське видання New York Times в четвер, 7 лютого.

Журналісти посилаються на недавно роздобуті дані американських спецслужб.

У записаній спецслужбами США розмові саудівський принц-наступник заявив, що Хашоггі, котрий на той час перебував у Вашингтоні, потрібно якимось чином заманити до Саудівської Аравії або повернути до країни силою.

Якщо це не вдасться, тоді можна було б застосувати проти журналіста «кулю», сказав кронпринц, повідомляє NYT.

Нагадаємо, ООН розпочала своє розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі.

Хашоггі вбили і розчленували у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні 2018 року.

Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити журналіста Хашоггі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд.

Джерело: DW