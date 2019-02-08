  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Саудівський принц за рік до вбивства Хашоггі говорив про «кулю» для нього – ЗМІ

    • Розсилка
    <p>У записаній спецслужбами США розмові принц Мохаммед бін Салман говорив, що Хашоггі треба заманити до Саудівської Аравії</p> - Саудівський принц за рік до вбивства Хашоггі говорив про «кулю» для нього – ЗМІ

    У записаній спецслужбами США розмові принц Мохаммед бін Салман говорив, що Хашоггі треба заманити до Саудівської Аравії

    Журналісти New York Times посилаються на недавно роздобуті дані американських спецслужб

    Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман згадував слово «куля», обговорюючи можливі дії у разі, якщо спроби повернути журналіста Джамаля Хашоггі до Саудівської Аравії виявляться нерезультативними.

    Ці слова пролунали більш ніж за рік до вбивства Хашоггі в одній з приватних розмов Мохаммеда бін Салмана, повідомило американське видання New York Times в четвер, 7 лютого.

    Журналісти посилаються на недавно роздобуті дані американських спецслужб.

    У записаній спецслужбами США розмові саудівський принц-наступник заявив, що Хашоггі, котрий на той час перебував у Вашингтоні, потрібно якимось чином заманити до Саудівської Аравії або повернути до країни силою.

    Якщо це не вдасться, тоді можна було б застосувати проти журналіста «кулю», сказав кронпринц, повідомляє NYT. 

    Нагадаємо, ООН розпочала своє розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі.

    Хашоггі вбили і розчленували у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні 2018 року.

    Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити журналіста Хашоггі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд.

    Джерело: DW

    Читайте також
    Туреччина вбивство Саудівська Аравія розслідування журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ