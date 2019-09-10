Савченко поскаржилася на те, що її не хочуть брати на роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Савченко заявила про проблеми з роботою





Фото: Facebook Надії Савченко

Людині, у якої присутні судимості, досить важко знайти роботу в Україні, зазначила Савченко

Колишній народний депутат VIII скликання Надія Савченко розповіла про те, що її не хочуть брати на роботу.

Про це Савченко заявила на телеканалі Newsone.

«Я думаю, що не кожен роботодавець захоче мати у себе на роботі Надію Савченко. Тому, я звузила коло пошуків, я обмежилася тим, що я хочу ту роботу, яка буде обмежена в контактах з людьми, і буде більш фізичною. Це те що я хочу для душі», - заявила екс-нардеп.

Савченко розповіла, що спробує пройти медичну комісію необхідну льотчикам.

«Хто ж мене з моїми статтями, суд за якими ще не доведено, візьме мене знову на службу в Збройні сили України, і довірить мені літак? А тим більше з бомбою. А якщо серйозно, для льотчика потрібно мати відповідний стан здоров'я, а у мене воно у в'язниці дуже сильно постраждало. Я не знаю, чи пройду медкомісію на пілота, але я хоча б постараюся це зробити», - підсумувала вона.

Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

Савченко у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

Сестра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.

Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.

Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».