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    Савченко розповіла, де вона позувала для фотосесії, яка підірвала інтернет

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    Надія Савченко побувала в Латвії - Савченко розповіла, де вона позувала для фотосесії, яка підірвала інтернет
    Надія Савченко побувала в Латвії
    Фото: Facebook Надії Савченко

    Надія Савченко повідомила, що побувала у селі Юрмалціемс, що на узбережжі Балтійського моря

    Народний депутат України Надія Савченко повідомила, що побувала у Латвії, де і зробила ефектні фото у смарагдовій сукні, які підірвали інтернет, викликавши жваве обговорення у соцмережах.

    «Це була Латвія. Країна, в якій люди свідомо бережуть свою природу і виконують закони. Не вистрілюють оленів, не забудовують 300 м від берегової лінії, не смітять на побережжі, не ставлять парканів навколо хат, не замикають домівок...» - написала Савченко у Facebook, розмістивши нові фото у сукні.

    Нардеп зауважила, що «колись такою щирою, відкритою, гостинною і щедрою була Україна, але давно».

    «Латвія – країна, де землю розкуркулених і репресованих Радянським союзом прабатьків повернули у законну приватну власність їх нащадкам. В Латвії не можуть купити землю іноземці, і тому латвійці цінують і бережуть свою землю і свою державу. Українцям варто замислитися щодо того, яким може бути ринок землі в Україні і відстояти своє право прийняти рішення про те, чи продавати українську землю на загальнонаціонального референдумі!» - підкреслила Савченко.

    Вона розповіла, що побувала у селі Юрмалціемс, що на узбережжі Балтійського моря, і подякувала родині місцевих фермерів за гостинність.

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    Савченко розповіла, де вона позувала для фотосесії, яка підірвала інтернет
    Савченко розповіла, де вона позувала для фотосесії, яка підірвала інтернет
    Савченко розповіла, де вона позувала для фотосесії, яка підірвала інтернет
    Савченко розповіла, де вона позувала для фотосесії, яка підірвала інтернет
    Савченко розповіла, де вона позувала для фотосесії, яка підірвала інтернет
    Фото: Facebook Надії Савченко

    «Прекрасний мальовничий край спокійного розміряного життя людини і бурхливої стихії природи. Основні види зайнятості - рибацький промисел і фермерство. У сільському господарстві розвинений не тільки аграрний сектор, а і тваринництво», - зазначила нардеп.

    Савченко додала, що латвійці стурбовані встановленими Євросоюзом квотами на вилов риби і регульованими ринками в ЄС. «Це залишає багатьох людей без роботи, і молодь виїжджає в пошуках роботи до країн Західної Європи», - повідомила депутат.

    Нагадаємо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

    За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

    Сестра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.

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