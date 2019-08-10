Савченко розповіла, де вона позувала для фотосесії, яка підірвала інтернет



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Надія Савченко побувала в Латвії Фото: Facebook Надії Савченко

Надія Савченко повідомила, що побувала у селі Юрмалціемс, що на узбережжі Балтійського моря

Народний депутат України Надія Савченко повідомила, що побувала у Латвії, де і зробила ефектні фото у смарагдовій сукні, які підірвали інтернет, викликавши жваве обговорення у соцмережах.

«Це була Латвія. Країна, в якій люди свідомо бережуть свою природу і виконують закони. Не вистрілюють оленів, не забудовують 300 м від берегової лінії, не смітять на побережжі, не ставлять парканів навколо хат, не замикають домівок...» - написала Савченко у Facebook, розмістивши нові фото у сукні.

Нардеп зауважила, що «колись такою щирою, відкритою, гостинною і щедрою була Україна, але давно».

«Латвія – країна, де землю розкуркулених і репресованих Радянським союзом прабатьків повернули у законну приватну власність їх нащадкам. В Латвії не можуть купити землю іноземці, і тому латвійці цінують і бережуть свою землю і свою державу. Українцям варто замислитися щодо того, яким може бути ринок землі в Україні і відстояти своє право прийняти рішення про те, чи продавати українську землю на загальнонаціонального референдумі!» - підкреслила Савченко.

Вона розповіла, що побувала у селі Юрмалціемс, що на узбережжі Балтійського моря, і подякувала родині місцевих фермерів за гостинність.

«Прекрасний мальовничий край спокійного розміряного життя людини і бурхливої стихії природи. Основні види зайнятості - рибацький промисел і фермерство. У сільському господарстві розвинений не тільки аграрний сектор, а і тваринництво», - зазначила нардеп.

Савченко додала, що латвійці стурбовані встановленими Євросоюзом квотами на вилов риби і регульованими ринками в ЄС. «Це залишає багатьох людей без роботи, і молодь виїжджає в пошуках роботи до країн Західної Європи», - повідомила депутат.

Нагадаємо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

Сестра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.