Савченко стверджує, що їй можуть зробити три операції



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Савченко з Рубаном і адвокатом у Шевченківському суді

Йдеться про одне серйозне оперативне втручання на коліні, реабілітаційний період після якої, за словами Савченко, може тривати від 1,5 до 9-ти місяців

Народному депутату Надії Савченко, яка нині перебуває у СІЗО, заявляє, що їй можуть зробити три операції. Про це вона повідомила сьогодні під час судового засідання у Шевченківському суді Києва.

Зокрема, йдеться про одне серйозне оперативне втручання на коліні, реабілітаційний період після якого, за словами Савченко, може тривати від 1,5 до 9-ти місяців. Ще дві операції, які можуть зробити нардепу, - стоматологічні. Про це Савченко сказала у контексті прохання до суду надати їй особисто та стороні захисту більше ніж 25 днів для ознайомлення із матеріалами негласних слідчих дій - відео та аудіозаписів. Нардеп побоюється, що вона не встигне ознайомитися із матеріалами через оперативні втручання.

«А говорити про те, що операція може почекати - ні, тут будете чекати ви», - заявила вона.

Савченко також додала, що наразі не може сказати, коли відбудеться операції: «поки що процес обстеження триває».

Як повідомлялось, Савченко скаржилась, що у матеріали її справи «випадково» залетіли 11 зайвих сторінок.

Нагадаємо, Савченко та Володимира Рубана звинувачують у підготовці держперевороту та плануванні масштабних терактів.

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