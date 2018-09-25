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    Савченко стверджує, що їй можуть зробити три операції

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    Савченко з Рубаном і адвокатом у Шевченківському суді - Савченко стверджує, що їй можуть зробити три операції
    Савченко з Рубаном і адвокатом у Шевченківському суді

    Йдеться про одне серйозне оперативне втручання на коліні, реабілітаційний період після якої, за словами Савченко, може тривати від 1,5 до 9-ти місяців

    Народному депутату Надії Савченко, яка нині перебуває у СІЗО, заявляє, що їй можуть зробити три операції. Про це вона повідомила сьогодні під час судового засідання у Шевченківському суді Києва.

    Зокрема, йдеться про одне серйозне оперативне втручання на коліні, реабілітаційний період після якого, за словами Савченко, може тривати від 1,5 до 9-ти місяців. Ще дві операції, які можуть зробити нардепу, - стоматологічні. Про це Савченко сказала у контексті прохання до суду надати їй особисто та стороні захисту більше ніж 25 днів для ознайомлення із матеріалами негласних слідчих дій - відео та аудіозаписів. Нардеп побоюється, що вона не встигне ознайомитися із матеріалами через оперативні втручання.

    «А говорити про те, що операція може почекати - ні, тут будете чекати ви», - заявила вона.

    Савченко також додала, що наразі не може сказати, коли відбудеться операції: «поки що процес обстеження триває».

    Як повідомлялось, Савченко скаржилась, що у матеріали її справи «випадково» залетіли 11 зайвих сторінок.

    Нагадаємо, Савченко та Володимира Рубана звинувачують у підготовці держперевороту та плануванні масштабних терактів.

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