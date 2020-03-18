Інженер «Київських електромереж» вимагав «данину» від підприємця



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Службовець був затриманий співробітниками СБУ Фото: Прокуратура Києва

Службовець вимагав хабар за невідключення від електроенергії

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України у Києві та Київській області викрито головного інженера одного з районних представництв ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» під час отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правопорушник вимагав у власника автомобільного газозаправного пункту щомісячну «данину» за невідключення об’єкта від електроенергії за нібито порушення експлуатації мережі.

З метою конспірації правопорушник зажадав отримання неправомірної вигоди на банківську картку своєї родички, яка й була в нього вилучена під час затримання.

Відразу після перерахунку грошових коштів у сумі 8 тис. гривень вказана особа затримана у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, слідчі Головного управління поліції в Києві спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом столичної прокуратури затримали працівника акціонерного товариства «Київводоканал», який вимагав та отримав неправомірну вигоду від приватного підприємця.