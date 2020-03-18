  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Інженер «Київських електромереж» вимагав «данину» від підприємця

    • Розсилка
    Службовець був затриманий співробітниками СБУ - Інженер «Київських електромереж» вимагав «данину» від підприємця
    Службовець був затриманий співробітниками СБУ
    Фото: Прокуратура Києва

    Службовець вимагав хабар за невідключення від електроенергії

    Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України у Києві та Київській області викрито головного інженера одного з районних представництв ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» під час отримання неправомірної вигоди.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що правопорушник вимагав у власника автомобільного газозаправного пункту щомісячну «данину» за невідключення об’єкта від електроенергії за нібито порушення експлуатації мережі.

    З метою конспірації правопорушник зажадав отримання неправомірної вигоди на банківську картку своєї родички, яка й була в нього вилучена під час затримання.

    Відразу після перерахунку грошових коштів у сумі 8 тис. гривень вказана особа затримана у порядку ст. 208 КПК України.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Як повідомлялося, слідчі Головного управління поліції в Києві спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом столичної прокуратури затримали працівника акціонерного товариства «Київводоканал», який вимагав та отримав неправомірну вигоду від приватного підприємця.

    прокуратура СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар ДТЕК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ