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    СБУ кличе на допит Чичеріну, яка зрізала український прапор з мерії Енергодару

    Співачці загрожує до 15 років ув&rsquo;язнення або довічне позбавлення волі - СБУ кличе на допит Чичеріну, яка зрізала український прапор з мерії Енергодару
    Співачці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі
    скріншот з відео

    У жовтні 2020 року Чичеріна похвалилась, отримала паспорт терористичної «Донецької народної республіки»

    Головне слідче управління Служби безпеки України викликало на допит російську співачку Юлію Чичеріну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на копію повістки.

    Українські правоохоронці оголосили підозру артистці за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу) і публічної наруги над Державним Прапором України.

    Нагадаємо, що 21 березня Чичеріна прибула до Запорізької області для підтримки військовослужбовців РФ. Разом з окупантами вона зняла з даху будівлі мерії Енергодара український прапор.

    «Мы на мэрии Энергодара и срезаем вот это вот!» – гордістю сказала Чичеріна. Під словами «Вот это вот» вона мала на увазі український прапор.

    Отже, російську співачку у статусі підозрюваної СБУ чекає на допит 4 квітня о 10 ранку і 6 червня о 10 ранку у Львові на вул. Степана Бандери, 1.

    Співачці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Підозрювану буде оголошено у міжнародний розшук. Наразі вживаються заходи щодо арешту її активів, незалежно від того, де вони знаходяться.

    Раніше співачка неодноразово виправдовувала дії військо-політичного керівництва держави-агресора, закликала до захоплення збройними силами РФ територій України, підтримувала окупацію частин Луганської та Донецької областей.

    У жовтні 2020-го Чичеріна похвалилась у соцмережах, що отримала паспорт терористичної «Донецької народної республіки».

    Як повідомлялося, 29 березня не спрацював «зелений коридор», який було відкрито вранці з Енергодара та інших міст України в напрямку Запоріжжя.

    Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ кличе на допит Чичеріну, яка зрізала український прапор з мерії Енергодару