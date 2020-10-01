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    СБУ на Одещині викрила посадовця на підкупі членів виборчкому

    • Розсилка
    Дії депутата координував один із керівників Одеської облради, який має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України - СБУ на Одещині викрила посадовця на підкупі членів виборчкому
    Дії депутата координував один із керівників Одеської облради, який має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України

    Організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста

    Служба безпеки України на Одещині викрила посадовця мерії Подільська на підкупі членів виборчої комісії в інтересах однієї з політичних сил. Про це йдеться на сайті відомства.

    Оперативники спецслужби встановили, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста.

    «За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії», – повідомляють у СБУ.

    Зазначається, що дії депутата координував один із керівників Одеської облради. «Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України. Перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти «розвитку» їхнього бізнесу», – йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці затримали керівника управління мерії у Подільську під час передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.  

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    СБУ на Одещині викрила посадовця на підкупі членів виборчкому
    СБУ на Одещині викрила посадовця на підкупі членів виборчкому
    СБУ на Одещині викрила посадовця на підкупі членів виборчкому

    Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

    Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

    СБУ вибори хабар Одещина розслідування
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