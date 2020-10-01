СБУ на Одещині викрила посадовця на підкупі членів виборчкому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дії депутата координував один із керівників Одеської облради, який має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України

Організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста

Служба безпеки України на Одещині викрила посадовця мерії Подільська на підкупі членів виборчої комісії в інтересах однієї з політичних сил. Про це йдеться на сайті відомства.

Оперативники спецслужби встановили, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста.

«За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії», – повідомляють у СБУ.

Зазначається, що дії депутата координував один із керівників Одеської облради. «Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з діючим народним депутатом України. Перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти «розвитку» їхнього бізнесу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали керівника управління мерії у Подільську під час передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.