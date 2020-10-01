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    Виборчу адресу змінили майже сто тисяч українців

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    <span>53160 виборців звернулись до органів ведення Державного реєстру виборців із паперовими заявами</span> - Виборчу адресу змінили майже сто тисяч українців
    53160 виборців звернулись до органів ведення Державного реєстру виборців із паперовими заявами

    Понад 46 тисяч виборців звернулись із електронними заявами через Кабінет виборця

    В Україні 99 525 виборців змінили виборчу адресу, аби вже 25 жовтня голосувати за місцем фактичного проживання. Про це повідомляє Опора з посиланням на опубліковані остаточні дані Державного реєстру виборців.

    Найбільше виборців, які змінили виборчу адресу, зафіксовано в Київській області, місті Києві, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях. 53160 виборців звернулись до органів ведення Державного реєстру виборців із паперовими заявами. У 132 випадках виборцям відмовили, а 53028 заяв було задоволено. Натомість 46365 виборців звернулись із електронними заявами через Кабінет виборця на сайті ДРВ. З них 4432 відмов та 41933 задоволених заяв.

    Серед виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання, з метою визначити виборчу адресу за місцем фактичного проживання звернулись 2162 виборці: 1125 з паперовою заявою (жодної відмови), 1037 з електронною заявою (188 відмов, 849 задоволених).

    Крім того, на сайті Державного реєстру виборців опублікований перелік дільниць, де кількість звернень виборців щодо зміни виборчої адреси згідно частин 3, 4 статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" на 15% більша відносно загальної кількості виборців на дільниці. Про аномальну кількість зміни виборчої адреси повідомляли й спостерігачі ОПОРИ, зокрема в ЗапорізькійЛуганськійОдеській та інших областях. Такі випадки має розслідувати Національна поліція України.
    До слова, згідно із результатами опитувань, 30% українців готові підтримати діючих мерів на місцевих виборах.
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