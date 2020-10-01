Виборчу адресу змінили майже сто тисяч українців
53160 виборців звернулись до органів ведення Державного реєстру виборців із паперовими заявами
Понад 46 тисяч виборців звернулись із електронними заявами через Кабінет виборцяВ Україні 99 525 виборців змінили виборчу адресу, аби вже 25 жовтня голосувати за місцем фактичного проживання. Про це повідомляє Опора з посиланням на опубліковані остаточні дані Державного реєстру виборців.
Найбільше виборців, які змінили виборчу адресу, зафіксовано в Київській області, місті Києві, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях. 53160 виборців звернулись до органів ведення Державного реєстру виборців із паперовими заявами. У 132 випадках виборцям відмовили, а 53028 заяв було задоволено. Натомість 46365 виборців звернулись із електронними заявами через Кабінет виборця на сайті ДРВ. З них 4432 відмов та 41933 задоволених заяв.
Серед виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання, з метою визначити виборчу адресу за місцем фактичного проживання звернулись 2162 виборці: 1125 з паперовою заявою (жодної відмови), 1037 з електронною заявою (188 відмов, 849 задоволених).
Крім того, на сайті Державного реєстру виборців опублікований перелік дільниць, де кількість звернень виборців щодо зміни виборчої адреси згідно частин 3, 4 статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" на 15% більша відносно загальної кількості виборців на дільниці. Про аномальну кількість зміни виборчої адреси повідомляли й спостерігачі ОПОРИ, зокрема в Запорізькій, Луганській, Одеській та інших областях. Такі випадки має розслідувати Національна поліція України.
До слова, згідно із результатами опитувань, 30% українців готові підтримати діючих мерів на місцевих виборах.