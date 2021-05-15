Українські мережі АЗС через постанову уряду призупиняють продаж пального

Мережа Окко призупиняє реалізацію пального Pulls 95 та Pulls Diesel, а Wog – преміального пального 95 Mustang та ДП+ Mustang

Мережа автозаправок Окко заявила про те, що призупиняє реалізацію пального Pulls 95 та Pulls Diesel.

Про це компанія повідомила ввечері 15 травня на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, у компанії пояснили цю ситуацію тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі.

Також мережа АЗК Wog через рішення уряду «змушена припинити» реалізацію преміального пального 95 Mustang та ДП+ Mustang.

Раніше експерт прогнозував, що пальне до кінця травня буде щотижня рости на 15-20 копійок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Як відомо, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість пального зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 70 копійок за літр.