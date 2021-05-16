Ще дві великі мережі АЗС припинили продаж преміального пального

Окрім припинення продажу пального АЗС зупиняють нарахування додаткових знижок

Мережі автозаправних станцій Klo і Socar припинили продаж преміального пального через рішення уряду про запровадження державного регулювання цін на пальне.

«Компанія змушена тимчасово призупинити реалізацію преміального пального – Nano 95, Diesel Nano Extro, а також нарахування додаткових знижок для наших клієнтів до отримання додаткових роз'яснень регулятора», – повідомили у АЗС Socar.

«Через запровадження державного регулювання цін на пальне ми тимчасово призупиняємо продаж Ventus 95 та Ventus Diesel. Також ми змушені зменшити знижки за акцією «Всім сім». Відтепер максимальна знижка становитиме – 5 грн/л. Додаткова знижка при оплаті Кlo Pay не застосовується. Будь які знижки по купонах, штрих-кодах чи QR не приймаються», – йдеться у повідомленні мережі Klo.

Раніше про припинення продажу преміального палива заявили мережі Wog та Okko.

До слова, експерт прогнозував, що пальне до кінця травня буде щотижня рости на 15-20 копійок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Як відомо, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість пального зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 70 копійок за літр.