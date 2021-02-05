Аваков: у Порошенка не було політичної волі заблокувати канали Медведчука

Арсен Аваков був очільником МВС ще за президентства Петра Порошенка

Глава МВС переконує, що у попередньої влади «не було політичної волі» заблокувати канали з пулу = Медведчука

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що телеканали з пулу Віктора Медведчука не заблокували раніше, бо у попередньої влади, зокрема п’ятого президента Петра Порошенка, не було відповідної політичної волі.

Про це Аваков сказав в ефірі токшоу «Право на владу».

У глави МВС запитали, що завадило ухвалити рішення про санкції раніше. На що міністр відповів:

«Не було політичної волі. Це я акуратно кажу. Моя позиція була дуже послідовною. Але у якийсь момент у ряду членів РНБО та тодішнього президента Петра Порошенка не вистачило політичної волі. Зеленському вистачило».

Аваков також попросив не плутати «свободу слова та інформаційну отруту, яку українці отримують від держави-агресора».

Зазначимо, що наступного дня після блокування каналів Порошенко відповів, чому він їх не заблокував під час своєї каденції:

«У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період».

к відомо, 4 лютого Верховний суд отримав два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів – 112, NewsOne та Zік.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака були введені, щоби зберегти Україну.

Посли країн «Великої сімки» підтримали закриття каналів «112 Україна», NewsOne і Zік.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.