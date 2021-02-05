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    На Брацлавській поліцейський автомобіль потрапив у ДТП (фото)

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    На Брацлавській поліцейський автомобіль потрапив у ДТП (фото)

    Поліцейський Renault Duster зіштовхнувся з Volkswagen

    4 лютого на перехресті вулиць Замостянська та Брацлавська сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулися службовий Renault Duster та Volkswagen. У аварії ніхто не постраждав. 

    Як розповіли у відділі комунікації поліції Вінниччини, інцидент стався близько 22:00.

    Службовий автомобіль, яким користуються працівники ювенальної поліції (займаються справами пов'язаними з дітьми - ред.), перетинав перехрестя із увімкненими проблисковими маячками та допустив зіткнення з легковиком. У результаті ДТП ніхто не постраждав. Водії оформили європротокол.  

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    На Брацлавській поліцейський автомобіль потрапив у ДТП (фото)
    На Брацлавській поліцейський автомобіль потрапив у ДТП (фото)
    На Брацлавській поліцейський автомобіль потрапив у ДТП (фото)

    Як зауважують у поліції, Renault Duster поспішав на виклик, тому що надійшло повідомлення про зникнення дитини у Гайсинськом районі. Наразі проводиться службове розслідування цієї події. 

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