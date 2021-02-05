У Зеленського впевнені, що суд не скасує санкції проти каналів Медведчука

Рішення РНБО дуже ретельно готувалося, заявив Веніславський

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.

Про це йшлося в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Веніславського, він не бачить жодних підстав для того, щоб суд скасував введення санкцій проти цих трьох каналів.

«Рішення РНБО дуже ретельно готувалося. Воно юридично повністю бездоганне. Тому очікувати, що якісь є підстави для оскарження цього рішення, у мене таких аргументів точно немає. Я бачу, що позиції Офісу президента та РНБО юридично бездоганні. Я не бачу підстав сумніватися, що це рішення зможуть оскаржити у суді», – сказав представник президента в Конституційному суді.

Як відомо, 4 лютого Верховний суд отримав два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів – 112, NewsOne та Zік.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака були введені, щоби зберегти Україну.

Посли країн «Великої сімки» підтримали закриття каналів «112 Україна», NewsOne і Zік.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.