Загострення на Донбасі: 13 обстрілів, один боєць загинув, пʼятеро поранені
У штабі повідомили, що під час боїв українська армія не втратила свої позиції
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили вже 13 прицільних обстрілів.
Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
«Сьогодні обстановка на лінії бойового зіткнення різко загострилася. Загалом від початку поточної доби російсько-окупаційні війська, за наявною на даний час інформацією, здійснили вже 13 прицільних обстрілів. При цьому ворог активно застосовував міномети й танки з напрямку від окупованих ним н.п. Голубівське та Сентянівка», - сказав він.
Речник МОУ нагадав, що зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу н.п. Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний. Зазначимо, що на цій ділянці, особливо в районі н.п. Оріхового вже декілька тижнів поспіль російсько-окупаційні війська вели постійні прицільні обстріли наших позицій з важкого озброєння.
За наявною інформацією, з близько 05.30 до 10.00 російсько-окупаційні війська випустили близько 70 мін 120-го та 82-го калібрів, здійснили 30 пострілів з танка, активно застосовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.
Підрозділи Об’єднаних сил, які оборонялися, дали адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, нанесенням вогневого ураження з метою придушення ворожої збройної активності.
За даними штабу ООС, наші захисники утримали повний контроль над ситуацією. У ворога є загиблі та поранені. Противник близько 10.00 запросив режим «тиші».
Позиції українських захисників не втрачені.
Штаб також зазначає, що у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація контрольована.
Гуцуляк повідомив, що під час штурмових дій противника та внаслідок нападу отримав поранення, несумісне з життям, військовий 1997 р.н.
«Окрім цього, внаслідок бойових дій отримали поранення троє наших захисників, ще двоє воїнів — бойове травмування. За наявною інформацією, стан здоров’я усіх п’ятьох оборонців — задовільний», - сказав речник.
Раніше повідомлялося, що Радбез провів екстрений брифінг через атаку бойовиків біля Золотого.