Мер Остра погорів на хабарі у 630 тисяч для «Великого будівництва»
Міський голова вимагав 630 тисяч гривень за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми «Велике будівництво»
12 листопада СБУ разом з ДБР та прокуратурою затримали за підозрою в отриманні 630 тисяч гривень хабара мера Остра. Про це повідомила голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко.
Гроші, з її слів, міському голові передали за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми «Велике будівництво».
«На зараз 4 чиновники різних рівнів вже затримані і чекають на вирок суду. Сьогодні СБУ разом з ДБР та прокуратурою «взяли» на хабарі - 630 тисяч гривень за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми «Велике будівництво» мера Остра. Аудит триває, компроміс з корупцією неможливий», - написала Коваленко.
Нині міським головою Остра є Віктор Самодєлок. Він очолював місто з 2015 року. У цих місцевих виборах участі не брав.
Раніше на Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії «Слуга народу» голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.
Згідно з попередньою інформацією, Михайла Попелича затримали на хабарі за «відкати» на тендерах на дороги і тротуари.
До слова, на хабарі попався мер прифронтового міста Кремінна на Луганщині.
Також на Луганщині СБУ викрила схему розкрадання коштів під час ремонту шкіл і лікарень.