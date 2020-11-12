Мер Остра погорів на хабарі у 630 тисяч для «Великого будівництва»

Із 2015 року міським головою Остра є Віктор Самодєлок, однак в останніх виборах він участі не брав

Міський голова вимагав 630 тисяч гривень за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми «Велике будівництво»

12 листопада СБУ разом з ДБР та прокуратурою затримали за підозрою в отриманні 630 тисяч гривень хабара мера Остра. Про це повідомила голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко.

Гроші, з її слів, міському голові передали за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми «Велике будівництво».

«На зараз 4 чиновники різних рівнів вже затримані і чекають на вирок суду. Сьогодні СБУ разом з ДБР та прокуратурою «взяли» на хабарі - 630 тисяч гривень за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми «Велике будівництво» мера Остра. Аудит триває, компроміс з корупцією неможливий», - написала Коваленко.

Нині міським головою Остра є Віктор Самодєлок. Він очолював місто з 2015 року. У цих місцевих виборах участі не брав.

Раніше на Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії «Слуга народу» голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

Згідно з попередньою інформацією, Михайла Попелича затримали на хабарі за «відкати» на тендерах на дороги і тротуари.

До слова, на хабарі попався мер прифронтового міста Кремінна на Луганщині.

Також на Луганщині СБУ викрила схему розкрадання коштів під час ремонту шкіл і лікарень.