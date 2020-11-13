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    Миколаївські бізнесмени намагалися переправити обладнання для російських військових кораблів

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    Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання - Миколаївські бізнесмени намагалися переправити обладнання для російських військових кораблів
    Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання

    Представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегальний експорт газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ

    У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки України попередила спробу прихованого вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ. Про це йдеться на сайті СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ.

    Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

    Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

    Заходи з викриття оборудки проводились спільно з Головним управлінням Національної поліції в Миколаївської області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Миколаївського гарнізону.

    Як повідомлялося раніше, СБУ викрило інтернет-агітатора, який за російські гроші пропагував тоталітарні режими.

    Теги: Росія СБУ експорт гроші Миколаїв військова техніка кордон
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