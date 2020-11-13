Миколаївські бізнесмени намагалися переправити обладнання для російських військових кораблів

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання

Представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегальний експорт газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ

У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки України попередила спробу прихованого вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ. Про це йдеться на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття оборудки проводились спільно з Головним управлінням Національної поліції в Миколаївської області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Миколаївського гарнізону.

Як повідомлялося раніше, СБУ викрило інтернет-агітатора, який за російські гроші пропагував тоталітарні режими.