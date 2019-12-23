Ватажку групи диверсантів «ЛНР» Мордвіну суд виніс вирок (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Терорист отримав дев’ять років за ґратами

Ватажка терористично-диверсійної групи, який за завданням російських спецслужб готував терористичні акти стосовно українських державних та громадських діячів, засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби затримали зловмисника у Харкові у липні 2017 року. Під час проведення обшуків за місцями проживання та перебування диверсанта правоохоронці вилучили 600 грамів гексогену, 5 електродетонаторів, пістолет «Вальтер» з глушником до нього, понад 100 набоїв калібру 9 мм, засоби зв’язку, а також квадрокоптер. У ході слідства встановлено, що затриманий протягом 2014-2016 років брав активну участь у терористичній діяльності так званої ЛНР з позивним «Мордвін». Він був командиром підрозділу у терористичній структурі «КДБ ЛНР» (мала таку назву у 2014 році). Крім того, перебуваючи у складі 2 армійського корпусу народної міліції «ЛНР», зловмисник здійснював напад на позиції українських військових у Дебальцевому. Співробітники СБУ задокументували, що у цей період він був завербований представниками ГУ Генштабу РФ та 2 АК НМ так званої ЛНР (громадянин РФ Кудрін Д.І., позивний «Хуліган» та громадянин України Дерусов С.Г., позивний «Одеса»). Від них зловмисник отримав завдання здійснити низку терактів на підконтрольній українській владі території», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що, приїхавши до Харкова у 2016 році, «Мордвін» розпочав підготовку до виконання «завдання» ‒ вчинення підриву автомобіля із газовими балонами у громадському місці. Куратори відразу повідомили йому про допустимість жертв серед мирного населення.

Як запасний варіант розглядалось використання квадрокоптера для дистанційного скидання вибухового пристрою на місце перебування представників органів державної влади України.

Після затримання терорист повідомив співробітникам української спецслужби про існування так званого чорного списку. До нього були включені державні та громадські діячі, яких планували ліквідувати спецслужби РФ і квазіреспублік, для залякування патріотично налаштованого активу, дестабілізації громадсько-політичної ситуації та штучного загострення внутрішньополітичних протиріч.

Вироком Сватівського районного суду Луганської області визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, і засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

Вирок набрав законної сили.