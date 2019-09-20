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    СБУ викрила на систематичних хабарях посадовця харківського вишу (фото, відео)

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    СБУ викрила на систематичних хабарях посадовця харківського вишу (фото, відео)
    Фото: пресцентр СБУ

    За даними спецслужб, від студентки з північноафриканської країни, в якої виникла академічна заборгованість, службовець вимагав $1 тис. за «вирішення питання»

    Директора центру по роботі з іноземними студентами одного з провідних харківських вищих навчальних закладів викрила на отриманні систематичних хабарів Служба безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував протиправну схему вимагання та одержання хабарів з іноземних студентів закладу. Зокрема, від студентки четвертого курсу з північноафриканської країни, в якої виникла академічна заборгованість, службовець вимагав $1 тис. за «вирішення питання» та не відрахування з навчального закладу.

    До протиправної діяльності службовець залучив посередника - громадянина однієї з країн Близького Сходу.

    У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували одержання директором центру першої половини неправомірної вигоди.

    Після одержання другого «траншу» у розмірі $500 правоохоронці затримали директора центру та посередника в робочому кабінеті згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    СБУ викрила на систематичних хабарях посадовця харківського вишу (фото, відео)
    СБУ викрила на систематичних хабарях посадовця харківського вишу (фото, відео)
    СБУ викрила на систематичних хабарях посадовця харківського вишу (фото, відео)
    Фото: пресцентр СБУ

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди), та обрання судом запобіжних заходів.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

    Операція з викриття хабарника проводилася спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 2.

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