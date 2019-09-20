СБУ викрила на систематичних хабарях посадовця харківського вишу (фото, відео)



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Фото: пресцентр СБУ

За даними спецслужб, від студентки з північноафриканської країни, в якої виникла академічна заборгованість, службовець вимагав $1 тис. за «вирішення питання»

Директора центру по роботі з іноземними студентами одного з провідних харківських вищих навчальних закладів викрила на отриманні систематичних хабарів Служба безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував протиправну схему вимагання та одержання хабарів з іноземних студентів закладу. Зокрема, від студентки четвертого курсу з північноафриканської країни, в якої виникла академічна заборгованість, службовець вимагав $1 тис. за «вирішення питання» та не відрахування з навчального закладу.

До протиправної діяльності службовець залучив посередника - громадянина однієї з країн Близького Сходу.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували одержання директором центру першої половини неправомірної вигоди.

Після одержання другого «траншу» у розмірі $500 правоохоронці затримали директора центру та посередника в робочому кабінеті згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди), та обрання судом запобіжних заходів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття хабарника проводилася спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 2.