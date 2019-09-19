СБУ викрила посадовців МВС на оборудках із заставною нерухомістю відомства



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Фото: пресцентр СБУ

У разі доведення вини, організаторам оборудки загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років

Служба безпеки України спільно з ДБР викрила посадовців Міністерства внутрішніх справ на оборудках із заставною нерухомістю відомства. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці встановили, що у 2017 році Державна фіскальна служба застосувала податкову заставу на майно підприємства, яке належить до сфери управління МВС України, через несплату податків на суму 1,2 млн грн.

Натомість, у 2018 році посадовці підприємства достовірно знаючи про процесуальні дії, використали підробне рішення одного з судів м. Дніпро для зняття податкової застави і подальшої реалізації майна, арештованого податковим органом. У результаті київська нерухомість загальною площею понад 3,7 тис. квадратних метрів «відійшла» третім особам чим була завдана шкода державним інтересам в особливо великих розмірах.

Слідчі Центрального апарату ДБР під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України та оперативним супроводженням СБУ провели санкціоновані обшуки у фігурантів справи, які здійснювали реалізацію майна, нотаріуса, державного реєстратора.

За результатами санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили документацію із доказами незаконного відчуження арештованої нерухомості та заподіяння державі матеріальних збитків.

У разі доведення вини, організаторам оборудки загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Триває досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України.