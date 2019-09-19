На Одещині СБУ викрила посадовців на розкраданні коштів держпідприємства



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Підозрюються посадовці держпідприємства «Морський торговельний порт «Южний»

Оперативники спецслужби викрили протиправний механізм привласнення чиновниками коштів ДП «Морський торговельний порт «Южний» під час постачання тепловозів для потреб підприємства.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Правоохоронці встановили, що у 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на постачання двох тепловозів за ціною 26 мільйонів гривень та перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми.

За висновками профільних експертів, реальна вартість тепловозів становить майже 3 мільйони гривень, адже перед поставкою до України вони були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв’язку з незадовільним технічним станом.

Крім того, передача тепловозів на баланс порту, що передбачалась у жовтні 2018 року, до цього часу не здійснена, кошти державному підприємству не повернуті. Такі протиправні дії призвели до зниження конкурентоспроможності державного портового оператора і, як наслідок, зменшення доходів і відрахувань до бюджетів усіх рівнів.

У ході проведення санкціонованих обшуків у Києві та Одесі в офісних приміщеннях комерсантів, порту та за адресами проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію, які підтверджує проведення протиправної оборудки.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.