У Харкові СБУ затримала банду рекетирів, яка тероризувала підприємців
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Розсилка
Вихідці однієї з країн Кавказького регіону вимагали від місцевого адвоката $400 тисяч як «відсоток» за використання взятих у борг коштів у розмірі $20 тисяч
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей від підприємців Харківської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили вихідці однієї з країн Кавказького регіону. Зловмисники мали розгалужені зв’язки з представниками кримінальних кіл сусідніх держав, зокрема на території РФ.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого адвоката $400 тисяч як «відсоток» за використання взятих у борг коштів у розмірі $20 тисяч. У разі несплати «данини» рекетири погрожували чоловікові та його родині фізичною розправою.
Правоохоронці затримали у центральній частині обласного центру одного з організаторів угруповання під час отримання частини неправомірної вигоди.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.