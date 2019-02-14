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    У Харкові СБУ затримала банду рекетирів, яка тероризувала підприємців

    • Розсилка
    У Харкові СБУ затримала банду рекетирів, яка тероризувала підприємців
    Фото: ssu.gov.ua

    Вихідці однієї з країн Кавказького регіону вимагали від місцевого адвоката $400 тисяч як «відсоток» за використання взятих у борг коштів у розмірі $20 тисяч

    Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей від підприємців Харківської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили вихідці однієї з країн Кавказького регіону. Зловмисники мали розгалужені зв’язки з представниками кримінальних кіл сусідніх держав, зокрема на території РФ.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого адвоката $400 тисяч як «відсоток» за використання взятих у борг коштів у розмірі $20 тисяч. У разі несплати «данини» рекетири погрожували чоловікові та його родині фізичною розправою.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці затримали у центральній частині обласного центру одного з організаторів угруповання під час отримання частини неправомірної вигоди.

    Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

     

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