СБУ доводить своїми діями, що Службу терміново треба реформувати

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Нове гасло СБУ - «Держава це БенЯ»

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СБУ требует от Приватбанка согласовывать с ними иски против Коломойского. Видимо, угроза Коломойскому теперь приравнена к угрозе национальной безопасности. По крайней мере в понимании руководства СБУ.

СБУ в очередной раз пробило дно, доказав своими действиями, что Службу срочно надо реформировать. И показав, что одна из самых могущественных организаций в Украине, которую возглавляет ближайший друг президента, поддерживает Коломойского в борьбе против государства. Говоря языком СБУ – это измена. Предательство Родины. И много чего еще.

Что вообще произошло? Государственный Приватбанк подал очередной иск против бывших собственников банка. Теперь это иск в Израиле. В котором говорится, что бывшие собственники банка отмыли через один из крупнейших банков в Израиле, Discount Bank, больше 600 млн долларов. И теперь к Суду в Лондоне, процессам в США и Швейцарии, добавится еще и дело в Израиле. При этом, судя по всему, последнее тоже будет очень болезненным для Коломойского. И то, что СБУ посмели давить на независимый Приатбанк, у которого есть независимый Наблюдательный совет, говорит о двух вещах.

Первое – что они служат Коломойскому. Или прислуживают. Трудно сказать, что лучше. И кто-то слишком часто звонит не тем Чертам. Или они звонят ему. И дают указания.

Второе – что Коломойскому сильно припекло. Ведь делать такой шаг можно было только по очень важным причинам. Если, конечно, не думать, что в СБУ совсем потеряли голову.

И да, мы же все прекрасно понимаем, что такое письмо не возникло на ровном месте, а значит до этого были другие способы внушения. Фактически, мы можем предполагать, что перед письмами руководство СБУ могло напрямую указывать руководству банка что делать и что не делать. Т е мы можем предполагать, что глава СБУ мог прийти к руководству банка и потребовать больше не подавать иски против Коломойского без его согласия. А кто знает, может быть он требовал отозвать уже существующие иски? И может поэтому информация о том, что Приватбанк подал в суд в Израиле стала публичной, ведь руководство финансового учреждения пыталось сделать невозможным откат ситуации?

Что теперь? СБУ будет открывать уголовные дела против руководства банка? Ведь именно так они могут давить. Скажут, что руководство Приватбанк нанесло ущерб государству, подав иск в Израиле? Может слишком дорогой бланк для подачи иска использовали? Переплатили юристам? Где будет основание для уголовного дела? Придут и потребуют выдать им все документы, чтобы ознакомить с ними юристов Коломойского? Как это было ранее по Суду Лондона?

Какая интересная вариация старой фразы «Государство – это Я». Для СБУ, похоже, «Государство – это БенЯ».

Интересно, кто еще давит и давил на Приватбанк? Кто говорит им, кроме Баканова, что не надо бороться с Коломойским? Кто то еще из офиса президента? Или все по очереди?

Любопытно, почему для Коломойского так болезнен этот иск в Израиле? Может быть потому, что теперь он может стать преступником и на территории Израиля, и если Израиль может выдать или не выдать своих граждан США, то вот посадить в тюрьму своих граждан он точно в состоянии. А может там что-то большее, и там вскрывается какой-то большой нарыв, и все последствия нам сейчас очень тяжело ощутить. В любом случае, Коломойский становится еще более не выездным. Хоть и до этого иска в безопасности он мог себя чувствовать в Украине, России и Израиле с очень большими оговорками.

И эта история снова напоминает нам, как давно пора забрать у СБУ направление по борьбе с экономическими преступлениями. Ибо это из недр данного департамента выходят подобные письма. Ибо они курируют нелегальные казино наряду с полицией. Да и еще множество направлений, позволяющих на первом году службы купить домик в Испании. А где то в это же время контрразведка СБУ рискует жизнями в борьбе с Россией.

Но ключевой вопрос к офису президента и самому президенту. Что это было? Это прямая ответственность президента, его вертикаль, его ближайший друг. И он либо одобряет происходящее, либо считает подобное недопустимым. И он должен либо сделать орг выводы, либо на встрече одобрительно похлопать по плечу.

Президенту надо определиться. Нельзя одной рукой писать письма МВФ, а другой подписываться под подобными письмами. Нельзя на встрече с западными послами убеждать всех в приверженности независимости НБУ, а потом закрывать глаза на физическое давление на руководство регулятора и менять Совет НБУ таким образом, что они начинали повторять мантры посипак Коломойского. Рано или поздно придется определиться. Ибо его подпись тоже стоит под этим письмом, даже если он о нем и не слышал.

Джерело: блог Сергія Фурси

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