СБУ викрила спецслужби РФ на вербуванні працівника військового арсеналу (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За виконання завдань працівнику ЗСУ спецслужби РФ обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії

Співробітники військової контррозвідки СБУ попередили підготовку спецслужбами РФ терористичного акту на одному із арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що на початку поточного року представники російської спецслужби завербували працівника арсеналу ЗСУ. Для цього вони використовували методи психологічного впливу та тиску, погрожуючи безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Перед працівником арсеналу були поставлені завдання із збору та передачі інформації про військовий об’єкт, зокрема стан охорони, наявності та переміщення зброї. Отриману інформацію країна-агресор планувала використати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об’єкті для підриву обороноздатності України.

За виконання завдань працівнику ЗСУ спецслужби РФ обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії. Службовця було забезпечено необхідними засобами зв’язку та визначено електронні канали для передачі інформації з обмеженим доступом. Супроводження та координацію його діяльності куратори здійснювали з території РФ через мережу Інтернет.

Завдяки своєчасному реагуванню співробітників військової контррозвідки СБУ вдалося попередити втягування українського громадянина у протиправну діяльність на шкоду національним інтересам України.

Служба безпеки України нагадує, що статтями 111 (Державна зрада) та 258-3 (Сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років.

Водночас, згідно з положеннями ч. 2 ст. 111 ККУ від кримінальної відповідальності звільняється громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно повідомив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання. Частина друга ст. 258-3 передбачає звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації.

СБУ вкотре попереджає, що у поле зору спецслужб країни-агресора може потрапити будь-який громадянин України.