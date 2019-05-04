В Одесі відкрили регіональний центр забезпечення кібербезпеки СБУ



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Заступник Голови СБ України Олег Фролов відкрив регіональний центр забезпечення кібербезпеки у Південній Пальмірі

Основним завданням новоствореної інституції є реагування на кіберінциденти та кібератаки на державні електронні інформаційні ресурси й об’єкти критичної інфраструктури області.

Про це інформує прес-служба СБУ, повідомляє «Главком».

«Кіберпідрозділам СБУ вдалось попередити хвилю хакерських атак на електронні системи ЦВК», - повідомив Олег Фролов під час відкриття заходу.

Відкриття регіонального центру, створеного на базі УСБУ в Одеській області, стало наступним кроком у розбудові національної системи кібербезпеки, що проходить у межах другого етапу Угоди «Про реалізацію Трастового фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки».

Наразі Центральний Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБ України фіксує збільшення як кількості кібератак, так і їхньої масштабності, що потребує відповідного реагування та дослідження. Наявні напрацювання СБУ у цій сфері вже дозволили попередити втручання у вибори Президента України у 2019 році.

«Під час президентських виборів органами держбезпеки були локалізовані чисельні кібератаки на ЦВК. Одна з таких атак відбулась 28 березня. На адресу ЦВК нібито від одного із відомств Малайзії стали надходити листи з шкідливим кодом. Вжитими заходами встановлено, що організаторами цієї атаки були російськомовні хакери, тому можна стверджувати, що попереджено чергову провокацію саме з боку російських спецслужб», – зазначив Олег Фролов.

До того ж російські спецслужби все частіше використовують кібератаки як складові заходів деструктивного інформаційно-психологічного впливу для загострення суспільно-політичної обстановки в нашій країні.

Враховуючи, що Одеська область є одним з найбільш індустріально розвинених регіонів України, то відкриття центру є надзвичайно актуальним: тут розташовано чимало об’єктів критичної інфраструктури, на яких функціонують інформаційно-телекомунікаційні системи та автоматизовані системи управління технологічними процесами. Укомплектований найсучаснішим обладнанням новостворений центр діятиме на платформі MISP-UA, що забезпечить обмін технологічною інформацією про реалізовані та потенційні кіберзагрози в режимі реального часу.

Важливим аспектом є налагодження приватно-державного партнерства між СБУ, бізнесом та громадськістю з метою захисту від кібератак. Вказані кроки сприяють більш ефективній роботі національної контррозвідки та її трансформації у справді європейську спецслужбу, що тісно взаємодіє з громадянським суспільством, ІТ-сферою та підприємствами критичної інфраструктури.

«Основне завдання центру ‒ захист об'єктів критичної інфраструктури області від кібератак. Наразі з нами вже співпрацюють облдержадміністрація та Укрзалізниця. Ми також плануємо налагодити взаємозв`язок з регіональними бізнес-структурами, та готові надати їм бази можливих кібератак», ‒ зазначив начальник Управління СБУ в Одеській області Олександр Довженко.

Найближчим часом створення таких центрів планується і в інших регіонах України.