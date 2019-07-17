Бойовики від початку доби здійснили вже чотири обстріли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат серед бійців ЗСУ немає

Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог чотири рази відкривав вогонь по українських позиціях. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим тиші. Заборонені Мінськими угодами зразки озброєння, за наявною інформацією, ворог не застосовував», — сказав речник Міноборони.

З його слів, окупанти вели прицільні обстріли наших позицій в районі населених пунктів Миколаївка, Широкине, Мар’їнка, Водяне, застосовуючи в основному гранатомети різних систем, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед захисників України немає», — додав Гуцуляк.

Зазначимо, 17 липня минає 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, під час чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17.