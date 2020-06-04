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    НАЗК перевірить главу СБУ Баканова через іспанську фірму

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    ЗМІ виявили, що Іван Баканов з 2015 року і донині займає посаду &laquo;administrador &uacute;nico&raquo; в іспанській фірмі - НАЗК перевірить главу СБУ Баканова через іспанську фірму
    ЗМІ виявили, що Іван Баканов з 2015 року і донині займає посаду «administrador único» в іспанській фірмі

    Якщо порушення підтвердиться, НАЗК повинна скласти та направити до суду протокол, який буде вирішувати, чи винен Баканов

    Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить у рамках моніторингу можливе порушення заборони поєднувати посади головою Служби безпеки Іваном Бакановим.

    Про це повідомляє ЦПК.

    За інформацією журналістів-розслідувачів програми Схеми, Баканов є директором іспанської фірми.

    Згідно з антикорупційним законодавством України, посадові особи не можуть бути керівниками комерційних компаній. Центр протидії корупції направив заяву в НАЗК з проханням перевірити Баканова.

    У НАЗК відповіли, що проведуть моніторинг ситуації з Бакановим і нададуть відповідну оцінку дотримання ним вимог закону.

    Відзначається, що якщо порушення підтвердиться, НАЗК повинна скласти та направити до суду протокол, який буде вирішувати, чи винен Баканов.

    Нагадаємо: 21 травня журналісти Схем повідомляли, що Баканов нібито обіймає посаду адміністратора єдиного в іспанській комерційній фірмі, хоча закон забороняє йому займатися підприємницькою діяльністю. 

    Баканов відмовився від окремого інтерв’ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар:

    «Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія «Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada» офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб», – зазначили в пресслужбі СБУ.

    СБУ закон Іспанія декларація НАЗК Іван Баканов
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