НАЗК перевірить главу СБУ Баканова через іспанську фірму



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ЗМІ виявили, що Іван Баканов з 2015 року і донині займає посаду «administrador único» в іспанській фірмі

Якщо порушення підтвердиться, НАЗК повинна скласти та направити до суду протокол, який буде вирішувати, чи винен Баканов

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить у рамках моніторингу можливе порушення заборони поєднувати посади головою Служби безпеки Іваном Бакановим.

Про це повідомляє ЦПК.

За інформацією журналістів-розслідувачів програми Схеми, Баканов є директором іспанської фірми.

Згідно з антикорупційним законодавством України, посадові особи не можуть бути керівниками комерційних компаній. Центр протидії корупції направив заяву в НАЗК з проханням перевірити Баканова.

У НАЗК відповіли, що проведуть моніторинг ситуації з Бакановим і нададуть відповідну оцінку дотримання ним вимог закону.

Відзначається, що якщо порушення підтвердиться, НАЗК повинна скласти та направити до суду протокол, який буде вирішувати, чи винен Баканов.

Нагадаємо: 21 травня журналісти Схем повідомляли, що Баканов нібито обіймає посаду адміністратора єдиного в іспанській комерційній фірмі, хоча закон забороняє йому займатися підприємницькою діяльністю.

Баканов відмовився від окремого інтерв’ю з цього приводу, але пресслужба СБУ надала такий письмовий коментар:

«Широковідомий факт, що задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Однак наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду. Компанія «Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada» офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб», – зазначили в пресслужбі СБУ.