Президентку Молдови закликали звільнити главу спецслужби через справу судді Чауса
Голову Служба безпеки та інформації Молдови Олександр Єсауленко може втратити посаду після розслідування обставин викрадення українського судді
Тимчасова слідча комісія виявила системні недоліки у роботі молдовських спецслужб
За результатами розслідування обставин викрадення українського судді-утікача у Кишиневі, спеціальна комісія у парламенті вимагає від президентки Майї Санду звільнити голову Служби безпеки та інформації (СІБ) Олександр Єсауленка. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), депутат парламенту Василе Нестасе.
«Ми запропонували президенту зняти директора СІБа. У мене з цього приводу окрему думку: я запропонував президенту країни, щоб вона зробила аналіз діяльності СІБа, в тому числі виходячи з того, як СІБ впорався із завданням по Чаусу. Це ми вже запропонували. Просто зняти імперативно, просто зняти його з посади – це нелогічно, ми ж не знайшли доказів», – сказав Нестасе.
Парламентар додав, що ТСК виявила системні недоліки у роботі молдовських спецслужб.
«У нас є дуже великі претензії до цієї служби тому, що вони повинні були передбачити це. У нас є служба контрінформаціі – вони повинні були це передбачити і не допустити, щоб таке сталося на території Молдови», – пояснив голова ТСК.
Як відомо, наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування обставив викрадення Чауса.
Напередодні у Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною у справі викрадення Чауса.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови.
Також стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.