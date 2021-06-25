Президентку Молдови закликали звільнити главу спецслужби через справу судді Чауса

Тимчасова слідча комісія виявила системні недоліки у роботі молдовських спецслужб

За результатами розслідування обставин викрадення українського судді-утікача у Кишиневі, спеціальна комісія у парламенті вимагає від президентки Майї Санду звільнити голову Служби безпеки та інформації (СІБ) Олександр Єсауленка. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), депутат парламенту Василе Нестасе.

«Ми запропонували президенту зняти директора СІБа. У мене з цього приводу окрему думку: я запропонував президенту країни, щоб вона зробила аналіз діяльності СІБа, в тому числі виходячи з того, як СІБ впорався із завданням по Чаусу. Це ми вже запропонували. Просто зняти імперативно, просто зняти його з посади – це нелогічно, ми ж не знайшли доказів», – сказав Нестасе.

Парламентар додав, що ТСК виявила системні недоліки у роботі молдовських спецслужб.

«У нас є дуже великі претензії до цієї служби тому, що вони повинні були передбачити це. У нас є служба контрінформаціі – вони повинні були це передбачити і не допустити, щоб таке сталося на території Молдови», – пояснив голова ТСК.

Як відомо, наступний склад парламенту Молдови продовжить розслідування обставив викрадення Чауса.

Напередодні у Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною у справі викрадення Чауса.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови.

Також стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

Детальніше читайте у матеріалі: «Зеленський хоче цим скористатися». Голова тимчасової комісії по викраденню судді Чауса в Молдові коментує підсумки розслідування