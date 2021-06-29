У Києві шахраї прибрали до рук дві квартири МЗС та ДФС

У державну власність повернут дві квартири вартістю майже 7 млн грн

За рішенням суду квартири повернуто у державну власність

Дніпровська окружна прокуратура Києва забезпечила виконання судових рішень про повернення у державну власність двох квартир вартістю майже 7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що у 2018 році на підставі підроблених свідоцтв про право власності на дві квартири загальною площею 228 кв. м до Державного реєстру речових прав було внесено відомості, згідно з якими квартири зареєстровані за підставними особами та згодом були передані в іпотеку.

Однак раніше вказані квартири були придбані Міністерством фінансів України, та передані Міністерству закордонних справ України та Державній фіскальній службі України для службових потреб.

У зв'язку з тим, що свідоцтва про право власності на квартири не видавались, прокуратурою в інтересах Міністерства закордонних справ та Державної фіскальної служби України заявлені позовні заяви про скасування записів про державну реєстрацію права власності, а також визнання договорів іпотеки недійсними.

Рішеннями Дніпровського районного суду Києва позовні вимоги прокуратури задоволено, записи про державну реєстрацію скасовано, а договори іпотеки визнані недійсними.

Наразі вказані судові рішення виконані, житлові приміщення повернуто у державну власність.

Раніше Шевченківська окружна прокуратура Києва забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення столичній громаді нежитлових приміщень площею близько 90 кв. м, вартість яких складає майже 4 млн грн. Окружна прокуратура встановила, що шахраї підробили свідоцтво про право власності на майно та незаконно заволоділи комунальним майном територіальної громади столиці, яке було передано в орендне користування Дарницькому районному управлінню Головного управління МВС України в Києві під розміщення кімнати дільничних інспекторів.

Як повідомлялося, Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

Також Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

Крім того, шахраї заволоділи квартирою на вул. Дарвіна у Печерському районі, що належала державі та перебувала у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України.