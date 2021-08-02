Захист Чауса вимагає, щоб справу екссудді забрали у НАБУ

Адвокат розповів, що Чаус записував свої відеозвернення після зникнення в Молдові «не з власної волі»

Адвокат екссудді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що захист вимагатиме забрати справу щодо хабарництва у Національного антикорупційного бюро і передати її будь-якому іншому правоохоронному органу. Про це він повідомив сьогодні.

Адвокат наголосив, що клопотання підготували до Офісу генпрокурора, а не на ім’я генпрокурорки Ірини Венедіктової.

«Я вважаю, що справу (щодо хабарництва – ред.) має розглядати будь-який інший правоохоронний орган, щоб у сторонніх спостерігачів не було питань стосовно упередженості. Ми просимо Офіс генерального прокурора змінити підслідність саме через конфлікт інтересів мого підзахисного та НАБУ», – сказав Кравець.

Він, із посиланням на інформацію ЗМІ, каже, що «особу, яка неодноразово намагалася дати Чаусу хабар, було потім призначено на високу посаду в НАБУ».

Також адвокат розповів, що Чаус записував свої відеозвернення після зникнення в Молдові «не зі своєї волі».

1 серпня Кравець повідомив, що зміг знайти Чауса в будівлях та госпіталі Служби безпеки України. Адвокат каже, що йому загрожує небезпека.

До 2016 року Микола Чаус працював у Дніпровському райсуді Києва. Потім його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Чоловік втік до Молдови, де згодом був викрадений невідомими.

Низка обставин викрадення дають підстави вважати, що до цього були причетні українські силовики. Зокрема генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

30 липня Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

Адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, повідомили, що його везуть до будівлі СБУ.

Згодом спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ вимагає від працівників спецслужби віддати Чауса детективам Бюро, які розслідують справу проти нього.