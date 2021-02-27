Іноземець намагався вивезти з України до Туреччини медпрепарати Pfizer

Вартість вилученої партії медикаментів понад два мільйони гривень

В аеропорту «Бориспіль» київські митники вилучили медичний препарат «Лірика» виробництва «с» вартістю 2,4 мільйона гривень, які громадянин Кувейту намагався вивезти за межі України авіатранспортом. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

«У двох дорожніх валізах 36-річного авіапасажира, який прямував через «зелений коридор», знаходилося 11 800 блістерів медичного препарату «Лірика» (прегабалін) торгового бренду Pfizer. Ліки... були спаковані без заводської упакування», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що громадяни Кувейту втретє протягом лютого намагаються вивезти за межі України авіатранспортом цілі валізи медичного препарату «Лірика», що при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленим коридором»).

165760 пігулок препарату вилучено.

Вартість вилученої партії медикаментів понад 2,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, СБУ назвала кількість контрабандистів серед митників і прикордонників.

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