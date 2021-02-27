  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Іноземець намагався вивезти з України до Туреччини медпрепарати Pfizer

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    165760 пігулок препарату вилучено - Іноземець намагався вивезти з України до Туреччини медпрепарати Pfizer
    165760 пігулок препарату вилучено
    Фото пресслужби Київської митниці

    Вартість вилученої партії медикаментів понад два мільйони гривень

    В аеропорту «Бориспіль» київські митники вилучили медичний препарат «Лірика» виробництва «с» вартістю 2,4 мільйона гривень, які громадянин Кувейту намагався вивезти за межі України авіатранспортом. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    «У двох дорожніх валізах 36-річного авіапасажира, який прямував через «зелений коридор», знаходилося 11 800 блістерів медичного препарату «Лірика» (прегабалін) торгового бренду Pfizer. Ліки... були спаковані без заводської упакування», – йдеться у повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Іноземець намагався вивезти з України до Туреччини медпрепарати Pfizer
    Іноземець намагався вивезти з України до Туреччини медпрепарати Pfizer
    Іноземець намагався вивезти з України до Туреччини медпрепарати Pfizer
    Фото пресслужби Київської митниці

    Повідомляється, що громадяни Кувейту втретє протягом лютого намагаються вивезти за межі України авіатранспортом цілі валізи медичного препарату «Лірика», що при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.

    Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленим коридором»).

    165760 пігулок препарату вилучено.

    Вартість вилученої партії медикаментів понад 2,4 мільйона гривень.

    Нагадаємо, СБУ назвала кількість контрабандистів серед митників і прикордонників.

    Читайте також:
    Діаманти у трусах, екстазі в цукерках: київські митники показали найкурйозніші схованки (фото)
    Теги: митниця СБУ Київ контрабанда ліки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies