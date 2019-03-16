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    СБУ завершила розслідування справи депортованої з РФ журналістки

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    <span>Олена Бойко з 2016 року перебувала в Росії</span> - СБУ завершила розслідування справи депортованої з РФ журналістки
    Олена Бойко з 2016 року перебувала в Росії

    Кримінальне провадження передано до обласної прокуратури для підтримання державного обвинувачення у суді

    СБУ завершила розслідування справи видвореної з Росії української журналістки Олени Бойко (Віщур).

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    «Слідчі Управління СБ України у Львівській області завершили досудове розслідування у справі російської пропагандистки Олени Бойко (Віщур) за ч. 2 ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України») ККУ», - зазначили в СБУ.

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    Зазначається, що кримінальне провадження передано до обласної прокуратури для підтримання державного обвинувачення у суді.

    Нагадаємо, 59-річна колишня львівська журналістка Олена Бойко відома своїми проросійськими поглядами у серпні 2015 року втекла до Москви, де неодноразово брала участь в антиукраїнських пропагандистських телепередачах та негативно висловлювалась про українську владу.

    13 грудня 2018 року Преображенський суд Москви вирішив депортувати Олену Бойко з Росії через порушення нею міграційного законодавства. А через два дні Галицький районний суд Львова дозволив слідчим УСБУ у Львівській області, які інкримінують Олені Бойко ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, арештувати її.

    Видворену з РФ українку затримали на прикордонному пункті «Гоптівка». 

    Раніше адвокат Бойко (Віщур) Галина Перфільєва повідомила, що «16 січня в супроводі співробітників ФССП Олену Бойко видворили в Україну через КПП «Гоптівка» в Білгородській області.

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