СБУ завершила розслідування справи депортованої з РФ журналістки



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Олена Бойко з 2016 року перебувала в Росії

Кримінальне провадження передано до обласної прокуратури для підтримання державного обвинувачення у суді

СБУ завершила розслідування справи видвореної з Росії української журналістки Олени Бойко (Віщур).

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Слідчі Управління СБ України у Львівській області завершили досудове розслідування у справі російської пропагандистки Олени Бойко (Віщур) за ч. 2 ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України») ККУ», - зазначили в СБУ.

Зазначається, що кримінальне провадження передано до обласної прокуратури для підтримання державного обвинувачення у суді.

Нагадаємо, 59-річна колишня львівська журналістка Олена Бойко відома своїми проросійськими поглядами у серпні 2015 року втекла до Москви, де неодноразово брала участь в антиукраїнських пропагандистських телепередачах та негативно висловлювалась про українську владу.

13 грудня 2018 року Преображенський суд Москви вирішив депортувати Олену Бойко з Росії через порушення нею міграційного законодавства. А через два дні Галицький районний суд Львова дозволив слідчим УСБУ у Львівській області, які інкримінують Олені Бойко ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, арештувати її.

Видворену з РФ українку затримали на прикордонному пункті «Гоптівка».

Раніше адвокат Бойко (Віщур) Галина Перфільєва повідомила, що «16 січня в супроводі співробітників ФССП Олену Бойко видворили в Україну через КПП «Гоптівка» в Білгородській області.