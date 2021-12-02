ФСБ заявила про затримання трьох «українських шпигунів»

Росіяни кажуть, що український розвідник готував теракт

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання кількох людей, яких називає співробітниками українських розвідслужб. У ФСБ заявили, що двоє «українських шпигунів» нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій – готував теракт..

«Затримано двох агентів Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р.н., та його син – Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р.н., які прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури», – заявили у центрі громадських зв'язків ФСБ.

Крім того, у російській спецслужбі заявили, що затримали агента Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України, який нібито прибув на територію РФ з метою скоєння теракту.

«Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р.н., дав зізнання, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р.н., начальника сектора – співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України», – повідомляють у ФСБ.

Теракт, як зазначається у повідомленні, планувалося вчинити, підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

У спецслужбі не розкрили, коли й у яких регіонах затримали «українських шпигунів».

У ФСБ також повідомили, автомобілі, який використовували затримані батько і син, виявили короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту.

«Затримані зізналися у тому, що завербовані чинним співробітником УСБУ у Тернопільській області полковником Коваликом Василем Васильовичем, 1973 р.н., який поставив їм завдання щодо збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду у сумі $10 тис», – заявили у ФСБ.

Чоловіка, який начебто мав учинити теракт, затримали, як заявляють у ФСБ, під час нелегального перетину кордону. При ньому нібито у цей час була вибухівка.

До слова, нещодавно президент Зеленський ввів у дію санкції проти російських шпигунів.

Натомість обвинувачений у справі катівні «Ізоляція» виїхав з України

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