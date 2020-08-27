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    Новини

    СБУ знайшла на Донеччині великий схрон зброї

    • Розсилка
    Силовики натрапили на арсенал боєприпасів&nbsp; - СБУ знайшла на Донеччині великий схрон зброї
    Силовики натрапили на арсенал боєприпасів 
    Фото: СБУ

    Правоохоронці стверджують, що схрон був облаштований у 2014-2015 роках бійцями добровольчого батальйону

    Співробітники Служби безпеки України виявили на Донеччині схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів. Про це інформує пресслужба СБУ.

    «Арсенал був схований у покинутій будівлі старої ферми в одному із селищ Волноваського району. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6. У схованці правоохоронці також виявили два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тисячі набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура», - повідомили в СБУ.

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    СБУ знайшла на Донеччині великий схрон зброї
    СБУ знайшла на Донеччині великий схрон зброї
    СБУ знайшла на Донеччині великий схрон зброї
    СБУ знайшла на Донеччині великий схрон зброї

    За даними правоохоронців, схрон був облаштований у 2014-2015 роках бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району ООС.

    Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон, та цілей використання арсеналу

    СБУ зброя Донеччина склад зброї
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