СБУ знайшла на Донеччині великий схрон зброї



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Силовики натрапили на арсенал боєприпасів Фото: СБУ

Правоохоронці стверджують, що схрон був облаштований у 2014-2015 роках бійцями добровольчого батальйону

Співробітники Служби безпеки України виявили на Донеччині схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів. Про це інформує пресслужба СБУ.

«Арсенал був схований у покинутій будівлі старої ферми в одному із селищ Волноваського району. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6. У схованці правоохоронці також виявили два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тисячі набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура», - повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, схрон був облаштований у 2014-2015 роках бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району ООС.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон, та цілей використання арсеналу