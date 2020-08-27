Журналістка заявила про стеження через інтерв’ю про зрив «вагнерівської спецоперації»



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За словами Величко, номерів автомобіля, що її переслідував, в базі МВС не виявилося

Любов Величко, яка готувала матеріал про зрив спецоперації СБУ з затримання найманців ПВК «Вагнера», заявила про переслідування її автомобіля

Журналістка Любов Величко, яка готувала інтерв'ю про зрив спецоперації СБУ з затримання найманців ПВК «Вагнера», заявила про переслідування її автомобіля. Про це вона написала в Facebook , повідомляєє Цензор.НЕТ .

«Темний Chevrolet Lacetti вчора переслідував мій автомобіль. Демонстративно, незважаючи на купу маневрів і блукань вуличками на шляху додому. Було темно, за 100 метрів до мого будинку (це приватний сектор) в місці, де не світить ліхтар, стояв чоловік років 40 в чорній куртці. Як тільки автомобіль порівнявся з ним, він посвітив на водійське сидіння ліхтарем (не мобільний телефон, а справжнім потужним ліхтарем; до речі, хто з вас останній раз користувався справжнім ліхтарем?» - повідомила Величко.

За її словами, номерів автомобіля в базі МВС не виявилося.

«Згідно з законом, такі номери прикриття зазвичай використовують правоохоронці (СБУ, Нацполіція і т.п.) в рамках оперативно-розшукових дій. Тому я відправила запити в усі правоохоронні органи, бо мені цікаво, чи є я об'єктом слідчих оперативно-розшукових дій. Якщо ні, то проти мене використовуються незаконні методи переслідування. Демонстративно - з метою залякування», - зазначає Величко.

Серед можливих причин таких дій проти неї журналістка називає своє недавнє інтерв'ю з куратором спецоперації щодо затримання найманців ПВК «Вагнера».

Нагадаємо, влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона продовжує діалог із білоруськими колегами щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК «Вагнера», затриманих під Мінськом у липні, та «очікує на позитивний результат».

Також 9 серпня стало відомо, що Лукашенко заявив, що у нього досягнута домовленість з російським колегою Володимиром Путіним з приводу 33 затриманих нещодавно у Мінську осіб.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера» не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

В коментарі «Главкому» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до Білорусі з приводу видачі затриманих осіб.