Правоохоронці виявили на столичних ринках десятки нелегалів (фото)



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Під час рейду були затримані 34 іноземці Фото: Держприкордонслужба

Семеро іноземців найближчим часом будуть примусово видворені з України

Столичні правоохоронці провели рейд на ринках, під час його перевірили понад 150 осіб, виявили десятки іноземців–порушників.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Прикордонники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та працівниками Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області викрили місця перебування іноземних громадян, які перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства.

34 іноземці були доставлені до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області для встановлення законності їхнього перебування в Україні.

За результатами перевірки за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» до відповідальності притягнуто 20 іноземців. Загальна сума накладених штрафів складає більше 100 тисяч гривень. Семеро громадян найближчим часом буде примусово видворено з України.

Виявлені особи є вихідцями Пакистану, Бангладеш та інших країн та регіонів з високим потенційним міграційним ризиком.

Перевірочні заходи продовжуються.