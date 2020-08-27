  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Правоохоронці виявили на столичних ринках десятки нелегалів (фото)

    • Розсилка
    Під час рейду були затримані 34 іноземці - Правоохоронці виявили на столичних ринках десятки нелегалів (фото)
    Під час рейду були затримані 34 іноземці
    Фото: Держприкордонслужба

    Семеро іноземців найближчим часом будуть примусово видворені з України

    Столичні правоохоронці провели рейд на ринках, під час його перевірили понад 150 осіб, виявили десятки іноземців–порушників.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Прикордонники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та працівниками Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області викрили місця перебування іноземних громадян, які перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства.

    34 іноземці були доставлені до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області для встановлення законності їхнього перебування в Україні.

    За результатами перевірки за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» до відповідальності притягнуто 20 іноземців. Загальна сума накладених штрафів складає більше 100 тисяч гривень. Семеро громадян найближчим часом буде примусово видворено з України.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Правоохоронці виявили на столичних ринках десятки нелегалів (фото)
    Правоохоронці виявили на столичних ринках десятки нелегалів (фото)
    Правоохоронці виявили на столичних ринках десятки нелегалів (фото)

    Виявлені особи є вихідцями Пакистану, Бангладеш та інших країн та регіонів з високим потенційним міграційним ризиком.

    Перевірочні заходи продовжуються.

    СБУ Київ Держприкордонслужба мігранти ринок іноземці Державна міграційна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ