Секретар РНБО в США обговорив інтенсифікацію співпраці у сфері безпеки



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Секретар РНБО Олександр Данилюк

Данилюк завершив свій візит до США, де провів зустрічі з американськими політиками, чиновниками, аналітиками, експертами та дипломатами

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк під час візиту до США обговорив інтенсифікацію двосторонньої співпраці у сфері безпеки, енергетичній та фінансовій сферах і в питаннях кібербезпеки. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Данилюк завершив свій візит до США, де провів зустрічі з американськими політиками, чиновниками, аналітиками, експертами та дипломатами.

Зокрема, з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, радником з національної безпеки віце-президента США генералом Кейтом Келлогом, спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером «обговорили перспективи розвитку українсько-американських відносин у нових політичних умовах та можливості інтенсифікації співпраці між Україною та США у безпековій сфері».

Питання українсько-американської співпраці в енергетичній сфері, перспективи та ключові напрями двосторонніх відносин України та США на новому етапі обговорювалися під час зустрічей секретаря РНБО України з міністром енергетики США Ріком Перрі, із заступником держсекретаря США з енергетичних ресурсів Френсісом Фенноном.

«Перспективи розвитку двосторонніх відносин України та США у військовій і оборонній сферах, а також посилення обороноздатності секретар РНБО України Данилюк обговорив під час зустрічі із заступником міністра оборони США Джоном Рудом та із заступником держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Андреа Томпсон», - йдеться в повідомленні.

Під час візиту також обговорювалися питання фінансової співпраці із заступником міністра фінансів США Джастіном Музінічем, президентом Світового банку Девідом Малпассом, віце-президентом Міжнародної фінансової корпорації Джорджиною Бейкер, віце-президентом Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером та главою місії МВФ - Роном ван Роденом.

Крім того, Данилюк обговорив інтенсифікацію співпраці у сфері кібербезпеки під час зустрічі з директором агентства кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США, Міністерства внутрішньої безпеки США Крістофером Кребсом.

«Співрозмовники обговорили процес координації роботи та перспективи тісної взаємодії України і США, і подальше посилення можливостей РНБО як координаційного органу у питаннях кібербезпеки», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, візит секретаря РНБО Олександра Данилюка до США розпочався 10 липня.

Нагадаємо, 8 липня секретар РНБО Олександр Данилюк зустрівся з делегацією Пентагону на чолі з директором відділу країн Балканського, Кавказького і Чорноморського регіону Офісу заступника міністра оборони США з питань політики Катрін Сендак.