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    Політика

    Секретар РНБО Данилюк прийняв делегацію Пентагону

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    <span>Україну відвідала делегація </span><span lang="UK">м</span><span>іноборони США</span> - Секретар РНБО Данилюк прийняв делегацію Пентагону
    Україну відвідала делегація міноборони США

    Українська сторона звернула увагу американських партнерів на активну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону

    Секретар РНБО Олександр Данилюк зустрівся з делегацією Пентагону на чолі з директором відділу країн Балканського, Кавказького і Чорноморського регіону Офісу заступника міністра оборони США з питань політики Катрін Сендак.

    Про це у понеділок повідомляє пресслужба РНБО.

    У ході зустрічі сторони обговорили перспективи співробітництва у сферах безпеки і оборони, зокрема, в питаннях розвитку Збройних сил України, кібербезпеки, логістики, проведення комплексного огляду сектору безпеки та підготовки документів стратегічного планування в цій сфері. Крім того, погодилися за необхідності поглиблювати співпрацю в підготовці українських військових.

     «Катрін Сендак запевнила в готовності США і надалі надавати всебічну допомогу Україні на шляху імплементації оборонної реформи», - йдеться в повідомленні.

     У той же час, українська сторона звернула увагу американських партнерів на активну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону.

     Сторони домовилися, що ситуація в цьому регіоні становить загрозу безпеці не тільки України, але і всього євроатлантичного регіону.

    Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк сьогодні провів нараду щодо інформаційної безпеки.

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