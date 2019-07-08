Секретар РНБО Данилюк прийняв делегацію Пентагону



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Україну відвідала делегація м іноборони США

Українська сторона звернула увагу американських партнерів на активну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону

Секретар РНБО Олександр Данилюк зустрівся з делегацією Пентагону на чолі з директором відділу країн Балканського, Кавказького і Чорноморського регіону Офісу заступника міністра оборони США з питань політики Катрін Сендак.

Про це у понеділок повідомляє пресслужба РНБО.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи співробітництва у сферах безпеки і оборони, зокрема, в питаннях розвитку Збройних сил України, кібербезпеки, логістики, проведення комплексного огляду сектору безпеки та підготовки документів стратегічного планування в цій сфері. Крім того, погодилися за необхідності поглиблювати співпрацю в підготовці українських військових.

«Катрін Сендак запевнила в готовності США і надалі надавати всебічну допомогу Україні на шляху імплементації оборонної реформи», - йдеться в повідомленні.

У той же час, українська сторона звернула увагу американських партнерів на активну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону.

Сторони домовилися, що ситуація в цьому регіоні становить загрозу безпеці не тільки України, але і всього євроатлантичного регіону.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк сьогодні провів нараду щодо інформаційної безпеки.