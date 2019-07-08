Данилюк заявив, що РНБО буде щось «таємно» робити



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Секретар РНБО Олександр Данилюк

Секретар РНБО заявив, що СБУ і Нацполіція отримали спецдоручення

Секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк сьогодні провів нараду щодо інформаційної безпеки. Про це він написав у своєму «Фейсбуці», де також зазначив, що деталі наради утаємничені.

«Державні органи, зокрема СБУ та Національна поліція, отримали низку відповідних доручень, зокрема щодо захисту інформаційного простору. Додаткові деталі не можемо надати через таємність», - повідомив секретар РНБО.

«Ньюзваном» скасовано так званий «телеміст», але це не кінець інформаційної війни. Тому і наша робота продовжується», - додав Данилюк.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

За даними СБУ та ГПУ, компаніями-власниками NewsOne і банку-партнера Міноборони РФ керує одна людина.