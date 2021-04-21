Український консул, якого затримала ФСБ, залишив територію Росії

Олександр Сосонюк мав залишити територію Росії до 22 квітня

Консул Генконсульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк, якого МЗС РФ через влаштовану проти нього провокацію оголосило небажаною персоною, залишив територію Росії. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Наш консул сьогодні залишив територію РФ», - сказав він.

Раніше у МЗС РФ заявили, що Олександр Сосонюк має залишити територію Росії до 22 квітня через свою «протиправну діяльність», яка нібито «завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації».

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його.

«Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав затримання дипломата «черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії». За його словами, відповідно до практики що існує та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь.

Джерело: Укрінформ