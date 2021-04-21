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    Чехія відмовилася купувати російську вакцину на тлі дипломатичного скандалу

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    Радник президента Чехії заявив, що використання &laquo;Супутника V&raquo; у країні наразі не на часі - Чехія відмовилася купувати російську вакцину на тлі дипломатичного скандалу
    Радник президента Чехії заявив, що використання «Супутника V» у країні наразі не на часі
    Фото: SNA / Alexey Danichev

    Раніше російська вакцина спровокувала політичну кризу у Словаччині

    Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V». Про це заявив віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ Ян Гамачек, повідомляє видання Lidove Noviny.

    Колишній міністр охорони здоров'я, а нині радник президента Роман Примула раніше заявив CNN Prima News, що використання «Супутника V» у Чехії наразі не на часі.

    Літак ВПС Чехії привіз частину з 20 співробітників посольства та членів їхніх сімей. Кілька дипломатів повертаються власними автомобілями.

    «Вони можуть пишатися своєю роботою. Вони нічого не зробили, вони просто розплачуються за реакцію російської сторони на виправдані дії Чехії», – заявив віцепрем’єр Ян Гамачек.

    Влада Чехії в суботу повідомила про рішення вислати російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби виявилися причетними до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули дві людини.

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    Теги: Росія Чехія дипломатичний конфлікт криза вакцинація медичні препарати лікарські препарати
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