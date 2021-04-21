Чехія відмовилася купувати російську вакцину на тлі дипломатичного скандалу

Радник президента Чехії заявив, що використання «Супутника V» у країні наразі не на часі

Раніше російська вакцина спровокувала політичну кризу у Словаччині

Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V». Про це заявив віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ Ян Гамачек, повідомляє видання Lidove Noviny.

Колишній міністр охорони здоров'я, а нині радник президента Роман Примула раніше заявив CNN Prima News, що використання «Супутника V» у Чехії наразі не на часі.

«Я погоджуюсь з професором у цьому. Наш єдиний шлях – зосередитись на вакцинах, які надходять через ЄС і схвалені Європейським агентством із лікарських засобів. Я вважаю, що ми можемо також відкрити цю тему в дискусіях із союзниками», – сказав Гамачек. Варто зазначити, що ще тиждень тому Гамачек планував поїздку до РФ. У Москві він хотів домовитись про можливі поставки російської вакцини «Супутник V» після її затвердження Європейським агентством із лікарських засобів, однак скасував поїздку. Водночас 8 квітня стало відомо, що прем'єр Чехії звільнив главу МОЗ за відмову купити російську вакцину. Нагадаємо, політична криза в Словаччині почалась після закупівлі російської вакцини від Covid-19 «Супутник V». Соратники Матовича по коаліції різко засудили цей крок. Проти використання російської вакцини також виступила президент Словаччини Зузана Чапутова. 12 березня на тлі скандалу подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчі. Згодом прем'єр-міністр Словаччини подав у відставку через «Супутник V».

17 квітня стало відомо, що Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

Літак ВПС Чехії привіз частину з 20 співробітників посольства та членів їхніх сімей. Кілька дипломатів повертаються власними автомобілями.

«Вони можуть пишатися своєю роботою. Вони нічого не зробили, вони просто розплачуються за реакцію російської сторони на виправдані дії Чехії», – заявив віцепрем’єр Ян Гамачек.

Влада Чехії в суботу повідомила про рішення вислати російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби виявилися причетними до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули дві людини.