Білий дім повідомив, скільки грошей виділить на гуманітарну допомогу для України
Допомога включатиме підтримку Всесвітньої продовольчої програми ООН
За уточненою інформацією Білого дому, США виділять на нову гуманітарну допомогу для України приблизно $53 млн. Про це йдеться у повідомленні Білого дому за результатами візиту віцепрезидентки США Камали Гарріс до Польщі.
Як зазначається, цю допомогу надасть Агентство з міжнародного розвитку (USAID) для підтримки мирних жителів, які постраждали від вторгнення Росії в Україну. Крім того, допомога включатиме підтримку Всесвітньої продовольчої програми ООН для надання невідкладної продовольчої допомоги, аби задовольнити негайні потреби сотень тисяч постраждалих від вторгнення, зокрема переміщених осіб і людей, які виїжджають з України.
Також передбачатиметься проведення логістичних операцій щодо перевезення допомоги в Україну, зокрема до Києва.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен інформував, що $26 млн на нову гуманітарну допомогу для України буде виділено з бюджету Держдепартаменту, а $28 млн – із бюджету USAID.