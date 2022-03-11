  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Білий дім повідомив, скільки грошей виділить на гуманітарну допомогу для України

    Планується задовольнити негайні потреби сотень тисяч постраждалих від вторгнення - Білий дім повідомив, скільки грошей виділить на гуманітарну допомогу для України
    Планується задовольнити негайні потреби сотень тисяч постраждалих від вторгнення
    фото: Reuters

    Допомога включатиме підтримку Всесвітньої продовольчої програми ООН

    За уточненою інформацією Білого дому, США виділять на нову гуманітарну допомогу для України приблизно $53 млн. Про це йдеться у повідомленні Білого дому за результатами візиту віцепрезидентки США Камали Гарріс до Польщі.

    Як зазначається, цю допомогу надасть Агентство з міжнародного розвитку (USAID) для підтримки мирних жителів, які постраждали від вторгнення Росії в Україну. Крім того, допомога включатиме підтримку Всесвітньої продовольчої програми ООН для надання невідкладної продовольчої допомоги, аби задовольнити негайні потреби сотень тисяч постраждалих від вторгнення, зокрема переміщених осіб і людей, які виїжджають з України.

    Також передбачатиметься проведення логістичних операцій щодо перевезення допомоги в Україну, зокрема до Києва.

    Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен інформував, що $26 млн на нову гуманітарну допомогу для України буде виділено з бюджету Держдепартаменту, а $28 млн – із бюджету USAID.

    Читайте також:
    Теги: США ООН перевезення Ентоні Блінкен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білий дім повідомив, скільки грошей виділить на гуманітарну допомогу для України