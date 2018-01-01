Сенатори написали гнівного листа Трампу через невведення нових санкцій проти РФ

20 сенаторів звинуватили Трампа в неможливості зробити все можливе, щоб стримати будь-яке майбутнє втручання РФ у вибори

Сенатори США розкритикували президента Дональда Трампа через те, що він не ввів нові санкції проти Росії після того, як його адміністрація опублікувала список з 210 чиновників і мільярдерів з правлячої еліти Росії, які потенційно можуть потрапити під обмеження. Бен Кардін, чільний демократ у сенатському комітеті з міжнародних відносин і ще 19



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Сенатор Бен Кардін назвав неприйнятною відмову від введення нових санкцій проти Росії

20 сенаторів звинуватили Трампа в неможливості зробити все можливе, щоб стримати будь-яке майбутнє втручання РФ у вибори

Сенатори США розкритикували президента Дональда Трампа через те, що він не ввів нові санкції проти Росії після того, як його адміністрація опублікувала список з 210 чиновників і мільярдерів з правлячої еліти Росії, які потенційно можуть потрапити під обмеження.

Бен Кардін, чільний демократ у сенатському комітеті з міжнародних відносин і ще 19 інших демократів Сенату 30 січня надіслали листа державному секретареві США Рексу Тіллерсону, в якому йдеться, що відмова від введення нових санкцій є «неприйнятною».

У своєму листі 20 сенаторів звинуватили адміністрацію в неможливості зробити все можливе, щоб стримати будь-яке майбутнє втручання в іноземні вибори, і висловили «стурбованість» тим, що політика адміністрації Трампа щодо Росії «не повністю відображає чіткий намір Конгресу, описаний у законодавстві».

«Це неприйнятно. Не вносячи жодних нових санкцій відповідно до мандатів CAATSA, США залишаються вразливими для активного російського врядування на виборах у листопаді до Конгресу», – йдеться у тексті.

Деякі республіканці також висловили сумніви з приводу рішення адміністрації Трампа стосовно санкцій. Сенатор Сьюзен Коллінз заявила про «спантеличеність».

«Єдине, що ми вже знаємо напевне, це те, що росіяни намагалися втрутитися в наші вибори і не тільки повинні заплатити ціну з точки зору санкцій, а й ми повинні зараз надати гарантії щодо виборів цього року», – сказала вона в інтерв’ю CNN.

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того, Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.

Пізніше, міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.

Державний департамент США заявив, що процес введення санкцій проти Росії тільки починається.

Джерело: Радіо Свобода