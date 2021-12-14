Данілов допустив компроміси з Росією та назвав умови

На думку секретаря РНБО, Росія у своїх вимогах підвищує планку, аби з нею усі почали спілкуватися

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов допускає компроміс з Російською Федерацією, але не за рахунок інтересів України. Про це Данілов сказав журналістам під час презентації системи моніторингу користування надрами, пише «Уніан».

«Те, що нам треба ставити крапку у цьому питанні, ви знаєте, це завдання, яке поставив Володимир Олександрович (Зеленський), але не за рахунок наших інтересів. Ми не можемо поступитися своєю територією, ми не можемо поступитися тими речами, які зафіксовані у нашій Конституції (про європейську і євроатлантичну інтеграцію, –ред.)», – заявив Данілов.

«Чи можемо піти на якісь компроміси? Так, можемо! Але ці компроміси має сприйняти наш народ. Ми не можемо безкомпромісно щось вирішувати і йти на поступки у тому, що на сьогоднішній день пропонує Російська Федерація. Чи змінилася ситуація після розмови Володимира Зеленського з Джо Байденом. Ні, вона не змінилася! Вона лишилася у тому же руслі, у тому же ключі й лишилася на тій же стадії», – заявив Данілов.

На його переконання, Росія у своїх вимогах підвищує планку, аби з нею усі почали спілкуватися.

«Спілкування потрібне, але ще раз наголошую, – не за рахунок нашого суверенітету. Компроміс можливий, але важливо розуміти, що у будь-якого компромісу є межа, яку ми не можемо з вами переступити», – наголосив Данілов.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський припускає можливість проведення Всеукраїнського референдуму щодо Донбасу та Криму.

Згодом нардеп Арахамія розкрив подробиці заяви Зеленського про референдум щодо Донбасу.