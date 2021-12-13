Джонсон заступився за Україну та вказав Путіну на стратегічну помилку

Борис Джонсон заявив, що «будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки» для Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним попередив його про «серйозні наслідки» в разі агресії проти України. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Зазначається, що Джонсон висловив глибоке занепокоєння у зв'язку з нарощуванням російських військ біля кордонів України та підтвердив важливість роботи по дипломатичних каналах для зниження напруженості та пошуку довгострокових рішень.

Прем'єр-міністр також підкреслив прихильність Британії до територіальної цілісності та суверенітету України й попередив, що «будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки» для Росії.

При цьому він визнав важливість діалогу з міжнародної та регіональної безпеки. Співрозмовники погодилися, що сторони повинні дотримуватися умов Мінського протоколу, зазначили у прес-службі британського уряду.

Раніше Джонсон застеріг Москву від «авантюрних» кроків щодо України.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

До слова, держсекретар США назвав головний важіль впливу на Росію.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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