Сенцов відповів на лист з Франції



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Олег Сенцов в російській колонії

Сенцов закликав не забувати про інших українських в'язнів, позбавлених волі в РФ за сфабрикованими звинуваченнями

Новий лист від українського політв’язня Олега Сенцова був опублікований у середу, 5 вересня, на сторінці петиції Aidez-nous à sauver Oleg Sentsov et d'autres prisonniers politiques (Допоможіть врятувати Олега Сенцова та інших політв'язнів).

У листі Сенцов закликав не забувати про інших українських в'язнів.

Текст листа:

«Вітаю, мої французькі друзі! Дякую вам за ті незліченні листи, які ви мені надіслали, за ті теплі слова і підтримку, які ви в них вклали. Я тільки одного разу був у Франції, в Парижі і в Нормандії, але закохався у вашу країну назавжди! Хоча деякі примудряються в неї закохатися і заочно, жодного разу в ній не побувавши, ось яка сила любові і потягу до Франції і її народу. І мені дуже приємно, що французи і їхній президент так підтримують мене і мою країну. Спасибі ще раз!

Однак не варто забувати про інших українських в'язнів, позбавлених волі в Росії за несправедливими, політичними і сфабрикованими звинуваченнями.

Мої дії спрямовані, перш за все, на те, щоб звернути увагу на їхню долю і якось допомогти звільнити їх. Сподіваюся, що у народу Франції схожі цілі, адже ви так любите свободу і не один раз продемонстрували всьому світу, як за неї потрібно боротися! І ми, українці, дуже схожі в цьому на вас. Слава Україні і слава Франції».

Лист датований 28 серпня.

Нагадаємо, український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв закликав підписати петицію на сайті Білого дому на підтримку Олега Сенцова та інших бранців Кремля.

Раніше повідомлялося, що Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.