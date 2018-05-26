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    Звільнити Сенцова вимагали мітингувальники у Парижі (фото)

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    Звільнити Сенцова вимагали мітингувальники у Парижі (фото)

    Акція на підтримку Олега Сенцова пройшла у Парижі

    У Парижі пройшла акція на підтримку українського кінорежисера Олега Сенцова. Про це сказано у повідомленні посольства України у Франції у Facebook.

    Українці Франції вимагали звільнення українського режисера, а також всіх політичних в'язнів Кремля.

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    Звільнити Сенцова вимагали мітингувальники у Парижі (фото)
    Звільнити Сенцова вимагали мітингувальники у Парижі (фото)

    Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

    Росія не дає можливості українським медикам надавати допомогу та слідкувати за станом політв'язнів, заявила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. 

    У Європейському Союзі закликали дотримуватись міжнародних прав людини в окупованому Криму та негайного звільнити усіх незаконно затриманих українських громадян в Росії та на півострові.

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