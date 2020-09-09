  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін просив Лукашенка поговорити з Зеленським «по-батьківськи»

    • Розсилка
    Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко&nbsp;під час форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі, жовтень 2019 року&nbsp; - Путін просив Лукашенка поговорити з Зеленським «по-батьківськи»
    Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко під час форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі, жовтень 2019 року 

    Президент Білорусі зізнався, що вже намагався переконати Зеленського в тому, що Росія не планує захоплювати Україну

    Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін попросив його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це Лукашенко сказав в інтерв’ю російським ЗМІ.

    «Ти переговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу: «Добре, я вже поговорив з ним», – розповів Лукашенко про розмову з Путіним.

    Також він розповів, що був в Україні на форумі регіонів двох країн і намагався переконати Зеленського в тому, що Росія не планує захоплювати Україну.

    «Я йому розповів, що у Путіна немає такої мети… Багато життєвих питань, які ми обговорювали, я із Зеленським обговорював, переконував його. Розуміє людина, до мене добре ставився», – сказав Лукашенко.

    Також Лукашенко заявив 9 вересня, що Білорусь готова воювати за Росію.

    Напередодні Україна «поставила на паузу» підготовку до форуму з Білоруссю. Форум мав би відбутися 8-9 жовтня в Гродно.

    Разом з тим днем раніше у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.

     Читайте також: Полювання на білорусів. Чи переманить Україна айтішників, які тікають від Лукашенка
    МЗС Росія Олександр Лукашенко Путін Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ