Путін просив Лукашенка поговорити з Зеленським «по-батьківськи»
Президент Білорусі зізнався, що вже намагався переконати Зеленського в тому, що Росія не планує захоплювати Україну
Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін попросив його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Лукашенко сказав в інтерв’ю російським ЗМІ.
«Ти переговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу: «Добре, я вже поговорив з ним», – розповів Лукашенко про розмову з Путіним.
Також він розповів, що був в Україні на форумі регіонів двох країн і намагався переконати Зеленського в тому, що Росія не планує захоплювати Україну.
«Я йому розповів, що у Путіна немає такої мети… Багато життєвих питань, які ми обговорювали, я із Зеленським обговорював, переконував його. Розуміє людина, до мене добре ставився», – сказав Лукашенко.
Також Лукашенко заявив 9 вересня, що Білорусь готова воювати за Росію.
Напередодні Україна «поставила на паузу» підготовку до форуму з Білоруссю. Форум мав би відбутися 8-9 жовтня в Гродно.
Разом з тим днем раніше у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.