Путін просив Лукашенка поговорити з Зеленським «по-батьківськи»



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Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко під час форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі, жовтень 2019 року

Президент Білорусі зізнався, що вже намагався переконати Зеленського в тому, що Росія не планує захоплювати Україну

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін попросив його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Лукашенко сказав в інтерв’ю російським ЗМІ.

«Ти переговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу: «Добре, я вже поговорив з ним», – розповів Лукашенко про розмову з Путіним.

Також він розповів, що був в Україні на форумі регіонів двох країн і намагався переконати Зеленського в тому, що Росія не планує захоплювати Україну.

«Я йому розповів, що у Путіна немає такої мети… Багато життєвих питань, які ми обговорювали, я із Зеленським обговорював, переконував його. Розуміє людина, до мене добре ставився», – сказав Лукашенко.

Також Лукашенко заявив 9 вересня, що Білорусь готова воювати за Росію.

Напередодні Україна «поставила на паузу» підготовку до форуму з Білоруссю. Форум мав би відбутися 8-9 жовтня в Гродно.

Разом з тим днем раніше у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.